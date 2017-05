La subasta que no cesa

Zarza recordó que Sinergy desembolsó en el club más de 1,5 millones de euros y lo que pretende es un resarcimiento "con acciones, dinero o derechos", aunque en ningún caso el grupo italiano contempla acceder al control. Es más, tras criticar la gestión societaria en estos últimos años, no dudó en halagar la labor en la parcela deportiva de Quique Pina, "un fenómeno".

"Venimos impugnando porque lo que se ha hecho no se ajusta a Derecho y también vamos a impugnar la ampliación", insistió, añadiendo, no obstante, que "sobre todo queremos explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes sin necesidad de que haya una resolución judicial". "Al menos hemos logrado sentarnos por primera vez con Vizcaíno", se congratuló.

El letrado del Bufete Agaz Abogados, que acudió junto a Francisco Bueno, un experto en Derecho Deportivo, explicó a la salida de la junta que "la ampliación de capital del año pasado ya la impugnamos al entender que se vulneró la ley de SAD porque la compensación de créditos es ilegal",y a renglón seguido anunció que "vamos a impugnar ésta por una cuestión de transparencia y por el bien de la sociedad", agradeciendo a Elena Medina que le facilitara estar presente "porque así me ha pemitido defender los intereses de los accionistas y del cadismo".

Con un 68% de acciones representadas, la ampliación de capital mediante la emisión de acciones por valor de 1.400.000 euros fue aprobada por mayoría con el único voto en contra precisamente de Zarza, abogado con poderes de Massimo Nannini aunque por un supuesto defecto de forma no pudo acceder como tal sino representando a otra accionista, Elena Medina, hija del otrora apoderado.

En efecto, la junta general extraordinaria de accionistas que el club celebró ayer por la mañana en el Estadio Ramón de Carranza para aprobar como único punto del orden del día la ampliación de capital exigida por el Consejo Superior de Deportes, tras el ascenso a categoría profesional, otorgó un inesperado -o no tanto- protagonismo a Enrique Rodríguez Zarza, en calidad de representante del grupo italiano Sinergy, anterior propietario de la entidad.

Elena Medina, entre la crítica y el agradecimiento

Elena Medina se movió ayer entre la crítica de unos y el agradecimiento de otros por su papel al permitir el acceso de Enrique Rodríguez Zarza a la junta representando sus acciones. La responsable de EME, editora de la revista ¡Ese Cádiz... Oé!, tuvo que soportar que sobre todo en redes sociales se lamentara el apoyo de los Medina a Sinergy cuando hace menos de cuatro años propiciaron su salida del club. No obstante, el otrora apoderado aclara que "al conocer que no dejaban pasar a Zarza, el abogado nos pidió representación para poder entrar porque quería decirle las cosas a Vizcaíno cara a cara y en presencia de los accionistas. No hay nada más. Estuve involucrado en la subasta de las acciones, que como dije hace tiempo fue una chapuza, y quería saber, de primera mano, qué preguntaba Zarza. Lo que quiero es el ascenso del Cádiz y confieso que yo sí confío en Quique Pina, igual que Zarza".