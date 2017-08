"La solución es que se separen y cada uno decida con sus acciones"

Gaditano, empresario y cadista, Rafael Fernández Bernal gana presencia en el accionariado el club y opina sobre el conflicto entre Quique Pina y Manuel Vizcaíno. Propietario de Puerto Bahía, compañía dedicada a suministros navales e industriales, Fernández quiere ayudar al Cádiz -ya lo hace como espónsor-, desea la paz institucional en el club y para ello propone la separación de los socios de Locos por el Balón de manera que cada uno pueda manejar sus acciones y las grandes decisiones del club se adopten en una junta de accionistas. No esconde que invirtió en el Cádiz por Pina, con quien hace mayoría para decidir, y critica el trato recibido por Vizcaíno.

-¿Qué vínculo le une exactamente con el Cádiz en la actualidad?

La voluntad de la mayoría accionarial que hacemos Pina y yo está secuestrada por Vizcaíno"No sé si hay transparencia en el club y solicitaré una auditoría; no descarto entrar en el Consejo"

-En su día compré las acciones a Federico González y a la familia Puig pese a la amenaza de ampliación de capital por parte del presidente. Se hizo esa primera ampliación y tenía a más o menos un 20% de las acciones del club. Con la segunda ampliación de capital ahora dispongo de algo más del 30%, aunque no lo puedo confirmar de manera oficial porque el club no me ha informado al respecto pese a que la ampliación ya está cerrada.

-Se convierte usted en el segundo máximo accionista del club después de Locos por el Balón. ¿Qué opina del conflicto entre Quique Pina y Manuel Vizcaíno?

-Lo veo muy mal, como todos los cadistas. Invierto en el Cádiz con unos socios que están unidos por una sociedad pero están peleados porque uno no se quiere separar y ostenta la administración única de Locos por el Balón de manera que maneja el accionariado de esa sociedad. Y sucede que la voluntad de la mayoría accionarial del club, que hacemos entre Pina y yo, está secuestrada por el tercer socio minoritario, que es Vizcaíno. Esa es la realidad.

-¿Ha mediado entre Pina y Vizcaíno para que busquen un acuerdo?

-Siempre lo he hecho. Desde el final de la temporada 2013/14 ya se desató el primer conflicto y siempre aposté por el diálogo, pero Vizcaíno siempre se negó. Ahora, tras el pacto que ambos firmaron en agosto de 2016, Vizcaíno ha estado un año sin cumplirlo. Ha tardado un año, no cumplía su parte, que era otorgar a Pina el poder de la firma en la gestión deportiva, y eso hace que los ánimos estén muy crispados, me hace pensar que seguirán pasando cosas que redundarán negativamente en el club.

-¿Qué solución puede haber para que reine la paz?

-La solución pasa por un arreglo entre Pina y Vizcaíno en su empresa, que es Locos por el Balón. La desconfianza entre ellos es mutua y si hay desconfianza lo mejor que haya una separación y que cada uno decida con sus acciones lo que crea conveniente. Pero Vizcaíno no quiere la separación porque entonces perdería su poder en el Cádiz. La intención de Pina es hacer un Cádiz más participativo y transparente.

-¿Eso significa que Pina y usted van de la mano?

-Yo nunca hubiese invertido en el Cádiz sin una garantía de éxito. Pedí a Pina que apostase por el club con independencia de sus problemas con Vizcaíno y así ha sido.

-Como accionista de peso, ¿cómo valora la gestión del presidente?

-El club tiene muchos empleados pero todo tiene que pasar por él. Hay muchas reticencias a tomar decisiones por parte de los empleados, da igual que el asunto sea o no importante. Eso da una idea de su forma de dirigir.

-Además de accionista es usted espónsor a través de su empresa. Su implicación parece que es máxima.

-Si como accionista del Cádiz estoy decepcionado porque me veo sin capacidad de participar en nada, como espónsor tengo la sensación de ser ninguneado una y otra vez por el club. Pongo un ejemplo: llevo tres años de espónsor y resulta que la marca de mi empresa no está en las camisetas del Cádiz que se venden en la tienda oficial del club. Esto era algo inimaginable para mí. Y eso es algo que supongo produce malestar al resto de otros espónsor.

He aportado mi grano de arena desde la etapa de Segunda División B y la imagen de mi empresa no ha sido tratada con el respeto que se merece un espónsor.

Por otra parte, he llegado a traer patrocinadores a los que Vizcaíno ha tratado de manera muy exigente con cantidades muy elevadas que ha hecho que hayan tenido que desistir de sus intenciones de ayudar al club. No ha habido posibilidad de negociar y yo creo que se debería actuar con más humildad, fiel a los principios del Cádiz. Vizcaíno es un especialista en tensar las situaciones, que lógicamente a veces también le sale bien.

-¿Hay una gestión transparente en el club?

-No sé si hay transparencia. Cuando sea informado por parte del club y tenga clara mi situación accionarial, cuando me lo permita la Ley, solicitaré que se haga una auditoría de las cuentas del Cádiz. Y no descarto solicitar la entrada en el Consejo de Administración, tendría derecho por Ley. En la parcela deportiva sí veo transparencia. Me ha gustado ver cómo Juan Carlos Cordero ha informado del importe del traspaso de Aridane o de lo que han costado los fichajes de Brian y Dani Romera, además de la situación de Eddy Silvestre y de Ortuño.

-¿Por qué ha decidido hablar ahora en este momento?

-Hablo porque la pelea entre Pina y Vizcaíno repercute al Cádiz y me repercute a mí. La gente tiene que saber la verdad de lo que está pasando. No quería irrumpir en un problema de Locos por el Balón y convertir un intento de ayuda en un perjuicio. Preferí permanecer a un lado, pero ahora es un ejercicio de responsabilidad dar mi opinión como accionista y contar lo que pasa.

-¿Qué puede pasar en el futuro?

-No sé qué pasará, pero al menos me tranquiliza que la parcela deportiva la llevan Pina y Juan Carlos Cordero. Es una parte fundamental, pero si no hay armonía y sintonía entre los socios de Locos por el Balón volverán a aparecer los problemas. El hecho de que el Cádiz pueda ganar partidos no significa que funcione bien. Es necesario que haya un arreglo entre Vizcaíno y Pina.

-¿Sólo puede quedar uno de los dos, Pina o Vizcaíno?

-Sólo debe dirigir uno de los dos. Pese a que las tareas están diferenciadas, la sintonía no es nada buena.

-¿Y quién debe dirigir el club en su opinión?

-Eso es una decisión que debe salir de una junta de accionistas con cada persona en el libre uso de sus acciones. Vizcaíno debería liberar las acciones de Locos por el Balón que son de Pina porque así lo ha pedido Pina. Lo lógico es que cada uno tenga lo que es suyo y pueda decidir con libertad.

-¿Con la que hay liada en el ámbito institucional tiene la tentación de colocar sus acciones?

-Cada vez que me han llamado para colaborar y como espónsor siempre he estado ahí con la esperanza de que la relación entre los dos mejoraría. No me voy a ir. Soy un empresario gaditano, vivo en Cádiz y soy cadista. Dentro de mis posibilidades siempre velaré por el bien del Cádiz haciendo uso de la capacidad que tenga para intentar convencer a unos y a otros socios de lo que es lo mejor para el club.

Recibo llamadas de mucha gente que me pide que hable y cuente la verdad. Y de lo que dice la gente saco conclusiones de lo que es mejor para el Cádiz. Pero siento impotencia por lo poco que soy escuchado por el presidente. Con Pina suelo dialogar y cambiar impresiones, hablamos de futuro, de lo que se puede hacer en el club. Tengo el compromiso de Pina de que el club siga trabajando con las secciones inferiores y dar valor a los jugadores de nuestra tierra.

-Por lo que cuenta, hay conflicto para rato.

-Si Vizcaíno no reflexiona y no se da cuenta de que lo digo es la verdad vamos a tener un club en permanente conflicto hasta que él quiera. Lo que he dicho no me ata como espónsor pero como accionista pienso seguir intentando ayudar y hacer comprender que una negociación a tiempo es mejor que otras opciones que a nadie gusta.

-¿Se ve usted de presidente del Cádiz algún día?

-No es algo que entre en mis planes ni me preocupe. Lo único que me inquieta es la situación del club, que quiero que se solucione lo antes posible.