Ni un pero se le puede poner a un Cádiz que cierra el año en una bendita segunda posición -en zona de ascenso directo a Primera División- con 36 puntos, tres más que en toda la primera vuelta de la pasada temporada cuando aún queda una jornada más para alcanzar el ecuador del campeonato. La trayectoria global del equipo amarillo es impecable. Mejora incluso la del curso anterior que tanto hizo disfrutar a la afición. Firmó un arranque frenético -tres victorias en los primeros cuatro partidos que le condujeron a un fugaz paso por el liderato-, sufrió después un bajón preocupante -enlazó hasta ocho encuentros consecutivos sin poner en práctica el verbo ganar- y reaccionó de manera contundente con un subidón -siete triunfos seguidos y nueve capítulos encadenados sin perder- que le mete de lleno en la batalla por los puestos de privilegio. Sólo tiene por delante al Huesca, intratable hasta la fecha. Las vacaciones de Navidad llegan con los mejores sueños que están por cumplir en el año venidero. La tranquilidad reina en el terreno deportivo porque el objetivo prioritario está en el bolsillo a falta de confirmación. Y todo lo demás que llegue luego, bienvenido sea.

Nada más terminar el encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no sólo valoraba el empate -afirmó que la mejor manera de romper la racha victoriosa era empatar en el terreno de un rival que no conoce la derrota en su feudo- sino que recordó que con el punto sumado quedan 14 para llegar a la cifra redonda de los 50, la considerada necesaria para amarrar la permanencia. La cautela es llevada hasta las últimas consecuencias por el técnico y por todos los integrantes del club, que no se desvían del discurso oficial. Es impensable que el Cádiz no alcance el medio centenar puntos cuando todavía quedan 69 por dirimir. Sería un golpetazo desconocido, que jamás le ha sucedido a una escuadra que lleva 36 puntos a estas alturas de la competición.

No sólo no debe tener dificultades para abrazar la salvación más pronto que tarde, sino que la realidad, pegada al más radiante presente, es que la proyección de puntos del equipo gaditano al final de la Liga se sitúa en 72 -podría ser de 79 se vence al Granada en el último episodio de la primera vuelta- si es capaz de mantener la producción. Semejante cantidad serviría como mínimo para asegurar una plaza en el play-off y quizás para aspirar al ascenso por la vía directa. El Girona subió con 70 la pasada campaña.

Cervera y sus hombres -técnicos y jugadores- se toman un merecido descanso navideño después de empatar a uno en Tenerife. Alguna vez tenía que finalizar la racha ganadora después del bucle victorioso del que disfrutaba en los últimos tiempos. La diferencia entre las victorias más recientes que obtuvieron fuera de casa y la que se les escapó en los instantes finales en territorio insular radicó en la falta de acierto para rematar la faena. Mientras que en el Juegos del Mediterráneo -ante el Almería-, El Molinón -frente al Sporting de Gijón- y La Romareda -contra el Real Zaragoza- el Cádiz sentenció con un segundo tanto a la contra -en Asturias llegó a marcar un tercero- que dejó sin respuesta a los adversarios, ante los chicharreros no culminó las pocas contras que pudo organizar. En su primer disparo a puerta se encontró con un gol -un golazo de Garrido de los que se ven pocas veces- que trató de defender con su solidez habitual. Pero el rival también juega y aunque los visitantes contuvieron las acometidas, los locales dieron una vuelta de tuerca más en ataque con Malbasic, Juan Carlos y Juan Villar. Los isleños tienen sobrados argumentos ofensivos y aunque no llegaron a crear muchas ocasiones, en una de ellas acertaron cuando el Cádiz ya se había metido muy atrás, con cinco zagueros -Mikel Villanueva pisó el césped en la recta final del partido- y entregado al cien por cien a la causa defensiva. Juan Villar rescató a los suyos con un nuevo gol que le hace a su antiguo equipo. El ex cadista batió a los de Cervera en la última jornada de la pasada Liga cuando militaba en el Real Valladolid y ahora lo hace con el escudo del cuadro canario.

La victoria no es eterna. No se puede ganar siempre. Los amarillos empataron la pasada temporada en Tenerife con un jugador menos desde la primera parte -expulsión de Alfredo Ortuño- en el tiempo de prolongación -gol de Gorka Santamaría- y el pasado jueves sucedió lo contrario. Hay que tomarlo con normalidad. En el fútbol todo es posible mientras el balón esté en movimiento y la decepción inicial que pudo suponer el empate cuando tenía amarrado los tres puntos se transforma en una valoración positiva. Entre tanto triunfo los empates son buenos resultados que permiten sumar. Aunque el Cádiz rompa la cadena ganadora, encadena ya nueve partidos sin sentir la amargura que provoca el verbo perder.

Cuando el próximo 6 de enero se mida en el estadio Carranza al poderoso Granada se habrán cumplido dos meses y medio de la última derrota, sufrida en el campo del Huesca (1-0). Cuerpo técnico y plantilla pueden estar satisfechos de lo que han hecho hasta ahora. El Cádiz se despide de 2017 como el equipo menos goleado de la categoría de plata -sólo 12 tantos en contra en 20 jornadas, un promedio de 0,6 por partido- y como el mejor visitante gracias a los 17 puntos capturados de los 30 disputados a domicilio. Gana más puntos de los que pierde lejos de casa, una señal de sobriedad que pretende extender cuando 2018 abra el telón. Aunque en inicio de año deberá tener especial cuidado en casa. Tras el Granada recibirá el día 14 al Córdoba.