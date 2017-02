Una similitud de ensueño

Al final sólo son cifras, pero el análisis de las mismas invita a ser optimista por el parecido que existe entre la trayectoria del actual Cádiz y la del Granada de la temporada 2010-11. Los dos, recién ascendidos a la categoría de plata y el destino le tenía reservado al conjunto rojiblanco un inesperado ascenso a Primera. Aquel Granada estaba presidido por Quique Pina, hoy consejero delegado del Cádiz.

Es posible que sea fruto de la casualidad pero en definitiva es un dato que está ahí y que refleja una similitud que, inevitablemente, invita a soñar. El actual Cádiz tiene a esta altura de Liga -jornada 27ª- los mismos puntos que el Granada 2010-11, el que acabó subiendo a la elite. El Cádiz es tercero y el Granada era cuarto.

Aquel conjunto rojiblanco alcanzó el play-off al acabar la fase regular en la quinta plaza, con 68 puntos, 11 por debajo de un Rayo que, como subcampeón, fue el segundo equipo que obtuvo el ascenso directo -el campeón fue el Betis-. Pues ese Granada que era un recién ascendido dio la campanada al clasificarse para las eliminatorias por el ascenso. El 'pelotazo' total llegó cuando tumbó nada menos que al Celta y al Elche para entrar por la puerta grande al 'templo' de los mejores del fútbol español. Quique Pina lograba la hazaña de coger a un equipo repleto de problemas en Segunda B y llevarlo hasta Primera. Todo ello después de un año y medio en el cargo de presidente y con Juan Carlos Cordero, su mano derecha, al frente de la dirección deportiva.

El Granada contaba hace seis años, tras 27 jornadas de Liga, con 12 victorias, ocho empates y siete derrotas, cifras calcadas a las que tiene ahora el equipo amarillo. Y los rojiblancos estaban a nueve puntos del ascenso directo, por los ocho de los amarillos en la actualidad. Es posible que sea sólo casualidad, pero bendita coincidencia de los números con los mismos dirigentes detrás de la parcela deportiva.

Desde que el Granada logró aquel ascenso no sabe lo que es jugar en otra categoría que no sea Primera División. Acumula seis campañas consecutivas en la elite nacional, que no es poca cosa. El éxito deportivo de la mano de Pina y Cordero, también trajo el económico al limpiarse la entidad de la deuda histórica que arrastraba.

Es posible que sea sólo casualidad y que la similitud del Cádiz 2016-17 con el Granada 2010-11 no lleve a ninguna parte ni signifique nada, aunque es real la dinámica de uno y otro después de subir desde Segunda B y que los granadinistas alcanzaron, al final, la gloria.