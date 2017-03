"Con esta sentencia gana la libertad de prensa y expresión"

Carlos Medina se mostraba muy satisfecho tras conocer, a través de su procurador, Alfonso Guillén, la sentencia. "Estoy contento porque se ha hecho justicia y con fundamentos claros como especifica la sentencia. Y, por supuesto, por mis hijos, familia y amigos. Por el capricho de una persona he estado con esta pesadilla dos años y asimismo lo dice el propio dictamen de los magistrados. Ha ganado la libertad de prensa, la libertad de expresión. Lo que pretendía Vizcaíno era callar a ¡Ese Cádiz...Oé!, eliminar sus críticas y ahí también ha fracasado. No ha quedado probado ninguna de las dos acusaciones y se califica la querella de la acusación particular como temeraria, refiriéndose al sufrimiento e injusticia que he pasado y los daños sociales, familiares, personales y económicos", explica.

El director de la revista, que edita Línea 6-EME, recuerda que en la fase de instrucción no declaró "por consejo entonces de mi abogado y amigo, Fran Canal. Prácticamente no se hizo nada desde su bufete y me vi prácticamente indefenso. Quique Pina me estuvo alertando mucho tiempo y al final le hice caso y cambié de abogado, contratando a Felipe Meléndez que ha estado perfecto en la estrategia y en la defensa, contando además con el testimonio de los administradores concursales, que se han limitado a contar y decir la verdad. Sí me siento traicionado por Fran Canal, que, como se demostró en el juicio, por unos whatsApp presentados por la propia acusación, me insultaba gravemente".

El ex apoderado tiene claro que "el Cádiz está por encima de todos, pero como se dijo en la Audiencia, quizás Vizcaíno no esté capacitado para soportar la presión de ser presidente. De momento quiero recordar que la querella la pone él personalmente y pide que se le devuelva un dinero que no es suyo, porque lo había pagado el Cádiz, lo cual es una incongruencia y así se le expuso en el juicio".

"Ahora será el sevillano el que tenga que asumir las costas totales del juicio. Pero su credibilidad y dignidad quedan en evidencia porque ha atentado contra la libertad de prensa, de expresión y de crítica de un periodista y de una publicación que lleva 16 años en la calle y la próxima semana cumple 300 números", recuerda.

Por último, afirma que "si Vizcaíno tuviese dignidad y coherencia dimitiría como presidente. Y mucho más estando aquí Quique Pina, que tiene más acciones que él y suficiente para lo que quiera determinar". "Ahora quiero disfrutar del momento. Estoy contento, mi hija Elena también, y lo estaré más si el equipo de Pina y Cordero puntúa en Oviedo y damos un pasito más para la fase de ascenso".