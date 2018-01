Una semana complicada

El Cádiz vuelve a afrontar una semana apretada. El jueves visita el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto amarillo tiene la eliminatoria muy cuesta arriba tras perder 0-2 en casa en el choque de ida. El domingo se vuelve a enfundarse el traje de la Liga para iniciar la segunda vuelta en el duelo contra el Córdoba en el Carranza. El equipo de Álvaro Cervera empieza a preparar hoy las dos citas inminentes condicionada una vez más por los problemas físicos. Con las bajas seguras de Sankaré y José Mari, hay una lista de cuatro jugadores con el cartel de dudosos: Marcos Mauro, Servando, Alberto Perea y José Ángel Carrillo. Ninguno estuvo disponible para el partido frente al Granada por molestias de diverso tipo y está por ver si llega a tiempo a la cita copera o a la del campeonato doméstico, mucho más importante.

Marcos Mauro y Servando arrastran golpes, mientras que el Alberto Perea sufre problemas en un abductor que hacen casi imposible su participación en los envites de esta semana. El mediapunta se lesionó en el choque de ida ante la escuadra sevillista y vuelve a estar de baja una vez más. En el caso de Carrillo, el delantero sufrió un esguince de rodilla el pasado 15 de diciembre en el encuentro contra el Barcelona B y no lo tiene fácil para poder jugar esta semana. Si no se recupera ninguno de los jugadores lesionados, Cervera apenas tendrá margen de elección para confeccionar las próximas convocatorias y se verá en una situación complicada para evitar el desgaste de los futbolistas que sí están disponibles. El eje de la defensa y el centro del campo son las posiciones más delicadas por la limitación temporal de efectivos. Si no se recuperan ni Servando ni Marcos Mauro, Kecojevic y Mikel Villanueva tendrían que jugar ante el Sevila y tres días después contra el Córdoba. En la medular, Garrido, Álex Fernández y Abdullah se tienen que repartir los minutos. El vasco jugó los 90 minutos de la ida de Copa y también ante el Grana, por lo que en principio sería suplente en Nervión. Cervera podría recurrir a algún futbolista del Cádiz B.