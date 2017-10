"Estamos seguros que volveremos"

Álvaro Cervera ha comparecido en sala de prensa como previa del Cádiz-Rayo Vallecano y las lesiones han marcado la cita. "Tenemos problemas físicos y hay que añadir los que no son físicos. Algo estaremos haciendo mal. No lo sé porque estamos trabajando bien. No sé si no aguntamos las cargas o los dobles partidos (Liga y Copa)", ha explicado.

El técnico ha lanzado un mensaje para que vuelva la confianza. "Desde que llegué, el equipo no ha hecho más que ir para arriba. Estamos convencidos de que volveremos, pero en el fútbol no hay paciencia ni se cree".

Del Rayo, ha expuesto que "tiene un sistema de juego diferente, con un rombo". "Juega bien y maneja bien el balón. Si somos capaces de robarle la pelota podemos hacerles daño".

Para el encuentro de mañana son bajas los lesionados Sankaré, Marcos Mauro, Moha y Garrido, por lo que la enfermería sigue a pleno rendimiento.