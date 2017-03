Con la baja segura de Salvi, el cambio se barrunta por el rival

Hace justo 21 partidos, una vuelta entera, el Cádiz recibió al Girona con cinco cambios respecto al once inicial que una semana antes había caído con estrépito en Vallecas. Desde entonces, Álvaro Cervera sólo en una ocasión hizo tantas modificaciones sobre el titular anterior, con motivo de la visita al Nástic y obligado por las lesiones.

Los antecedentes, pues, confirman que el técnico no es amante de tocar lo que funciona, como demuestra el hecho de que cinco veces haya repetido un once anterior, siempre tras una victoria menos tras el empate precisamente con el Girona en Carranza (0-0).

Así y todo, el potencial del rival de turno invita al técnico a pensar muy mucho qué hacer este fin de semana. Con la única baja segura de Salvi, que ayer ya trabajó con el grupo y la semana que viene podría regresar a una convocatoria, el entrenador podría optar por alinear a los mismos que saltaron al campo ante el Rayo, aunque admite que medita algún cambio porque "algo tenemos que hacer para poder competir mejor que otras veces".

"No sé si será un cambio en el equipo, pero hay que tener en cuenta que no es un partido normal. Cuando ganamos pero nos enfrentamos a un rival con tantos triunfos y goles…", desliza.

Y, sin soltar prenda, deja entrever su gusto por el trivote con José Mari, Abdullah y Garrido, aunque implica algún problema. "Abdullah dice que lo de mediapunta no le convence y ya me he dado cuenta", confiesa, reconociendo igualmente que Garrido "siempre es importante por mi forma de ver el fútbol, es muy aprovechable. Los demás también lo son, él ha estado fuera por lesión y ahora vienen selecciones y se van jugadores... Lo tengo en mente".