"La segunda parte, extraordinaria"

El entrenador del Cádiz se mostró ayer muy satisfecho con la imagen de su equipo aunque lamentaba que la victoria se escapara una jornada más. Las sensaciones por encima del resultado cuando los puntos son urgentes para mantener el puesto en la zona de play-off.

"Durante la primera parte no fuimos peores, resultó igualada y con llegada pero sin ocasiones. En la segunda sí hemos sido mejores por la causa que sea. Me ha gustado mucho la segunda parte", resumía Álvaro Cervera nada más iniciar su rueda de prensa, en la que se refería a las sensaciones apuntando que "son buenas, como todo el año, pero en esta fase lo que importan son los puntos". "No hemos ganado en los últimos cinco partidos y eso te hace estar contrariado".

Para el penalti, otro más, que le pitaron en contra a los suyos aportó la siguiente respuesta: "El que le hacen a Sankaré sí puede ser. El otro lo vio el árbitro y lo pitó. No estoy en contra de que le piten penaltis a los rivales, pero somos el cuarto equipo más goleador, por lo que llegamos al área rival. No quiero hablar tampoco de los árbitros".

Sobre el hecho de tener que jugar de nuevo con el resultado en contra, dijo que "ir por detrás en el marcador es una opción en el fútbol, pero que sea injusto molesta". "No hemos sido inferiores. Para nada. La segunda parte ha sido extraordinaria. Hacía tiempo que no veía al Cádiz jugar así".

Profundizando en ese cambio de imagen en el segundo periodo, Cervera advertía que "si Garrido y José Mari hacen una telaraña buena, el equipo juega mejor y las bandas lo agradecen. Hemos tenido ocasiones clarísimas de gol. No depende de que Salvi o Alvarito lleguen, depende de desde donde le dan la pelota".

La situación clasificatoria, a falta de siete jornadas para el final de la fase regular, fue la última cuestión que salió a relucir en la comparecencia de prensa del técnico del Cádiz. "Llevamos mucho tiempo metido en la zona de play-off, pero también es verdad que no somos capaces de afianzar la posición como antes. Tenemos que ganar para seguir enganchados al play-off; ese es el problema, que tenemos que ganar. Esa obligación a lo mejor no es buena consejera para nosotros", finalizaba el máximo responsable de la plantilla cadista.