La satisfacción de un holandés en Cádiz

Lucas Bijker ha pasado este mediodía por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde no ha ocultado su alegría por la mejoría del equipo y por su participación en el once. El lateral zurdo holandés se empieza a hacer fuerte en el sistema de Álvaro Cervera.

Con la ayuda de Johan Van Vroenhoven, que ha ejercido de traductor, el zaguero ha reconocido que "estoy muy contento de poder jugar en este equipo". "Estamos teniendo buenos resultados y ahora me hace estar más satisfecho con mi participación", ha explicado el jugador cadista, quien no ha ocultado la dificultad de adaptarse a lo que se exige en el Cádiz. "Cuando se llega a un equipo nuevo hay que hacerse valer. He conseguido la confianza del entrenador".

Lucas Bijker se ha amparado en la poca suerte del equipo durante la dinámica de resultados adversos. "En esa racha influyó la mala fortuna. Ahora las cosas están saliendo, y el primer tiempo ante el Reus fue muy bueno", ha comentado en presencia de los medios de comunicación, añadiendo sobre la jugada polémica que él protagonizó que "al final del partido el árbitro sabía que había sido gol".

Para acabar, el lateral se ha referido al nivel de la segunda categoría española. "La competición está muy igualada, pero ahora es cuando debemos demostrar lo que somos, y acudir a Gijón pensando en que podemos seguir sumando puntos".