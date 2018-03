El salto de calidad, desde hoy en el Reino de León

La jornada 31ª traslada al Cádiz a León, una capital que ha visitado muy poco en las últimas décadas pero que en su regreso hoy adquiere una importancia notable por las aspiraciones de ascenso. Con la permanencia cerrada, el equipo amarillo afronta la primera de las 12 finales que le quedan con los ojos puestos en Primera División. León es el primer examen de una docena de razones para soñar con algo grande.

La victoria, por goleada, sobre el Sevilla Atlético puso un punto y final a la racha fea que había tomado el equipo fruto de un empate y dos derrotas en tres semanas consecutivas. El filial y su debilidad pagaron los platos rotos y el Cádiz regresó por la senda triunfal. Un camino que quiere mantener ante un adversario, la Cultural Leonesa, que está agobiado en su lógico papel de recién ascendido que persigue la salvación. La 'Cultu' es relativamente fuerte ante sus aficionados y el sueño de la permanencia sigue tomando forma en su campo. Lo sabe el Cádiz, que hace números para no descolgarse de las mejores posiciones para seguir a tiro del ascenso directo -tres puntos le separan del segundo clasificado- o, como mal menor, alcanzar finalmente el play-off en una de las plazas que aseguren la ventaja de campo y de pasar de ronda en caso de empate.

La semana ha estado marcada por lo duro que se mostró en sus manifestaciones Álvaro Cervera después de la goleada al segundo equipo del Sevilla. El técnico se refirió a la necesaria mejoría de los amarillos para poder competir con los mejores, dejando abierta la puerta de no poderlo hacer si no se alcanzaba ese nivel pretendido. La escuadra gaditana no gana fuera de casa desde el 9 de diciembre (Zaragoza, 0 - Cádiz, 2), lo que pone e manifiesto que lejos del Ramón de Carranza se ha atascado en empates y derrotas.

Como lo primordial de un aspirante al ascenso es mantener un equilibrio numérico entre los partidos como local y los de visitante, hoy toca salir airoso del Reino de León para recibir al Lunes Santo al Huesca con mucho a favor para seguir siendo un equipo que busca lo máximo.

También es cierto que la victoria clara sobre el filial sevillista no debe esconder ciertas carencias y errores que salen a relucir en los amarillos, además del hecho de exponer pocos argumentos cuando las 'balas' Salvi y Álvaro García no funcionan. La falta de gol de Jona y de otros delanteros provoca que la responsabilidad de batir la portería contraria recaiga en otros hombres.

León es la primera de las 12 finales que le quedan al Cádiz para apasionarse con el sueño de estar con los grandes. Tres meses de fase regular para dar lo mejor en su nuevo objetivo por el ascenso. Un total de 12 partidos y una docena de razones para perseguir el premio gordo.