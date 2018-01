El salto de un año a otro

La competición se vuelve más complicada en una segunda vuelta que dibuja una larga recta final hasta una la línea de meta aún lejana -quedan 19 jornadas-. El Cádiz parte desde una posición valiosa en ese esprint sostenido de los 22 contendientes, sólo por detrás de un Huesca que sigue imparable camino de su primer salto a la élite. El segundo puesto es el espejo de la firme trayectoria de un equipo que pretende mejorar aún más para intentar sostener esa plaza de ascenso directo o abrazar alguna de las que dan derecho a disputar el play-off el próximo mes de junio. Es una misión tan difícil como ilusionante, como hace un año, cuando accedió al premio extra después de acabar quinto el torneo de la regularidad.

Uno de los puntos débiles que se afana en corregir el Cádiz es la necesaria reacción cuando va por debajo. Siempre que el adversario se adelanta el desenlace no es otro que la derrota. Le sucedió las cinco veces que perdió en la Liga. Gol en contra y se acabó. El guión se repitió frente al Real Oviedo (1-0), Lorca (3-0), Osasuna (0-2), Huesca (1-0) y el pasado domingo en el campo del Alcorcón (1-0). En Santo Domingo no ofreció argumentos para neutralizar el tempranero tanto de los madrileños. En los 18 partidos restantes, resueltos -12 victorias y seis empates- en ningún momento fue por detrás en el luminoso y sí se mostró con la suficiente solidez para sumar. Lo deseable no es tener el partido cuesta arriba, pero es una situación que entra dentro de lo normal y pone a prueba la capacidad de reacción de un equipo, la que sí demostró el Cádiz la pasada temporada.

Todos los rivales directos han logrado levantar más de un resultado adverso

La gran diferencia entre la campaña anterior -la del esperado regreso a Segunda División A- y la actual en el equipo amarillo es que mientras entonces respondía con frecuencia cuando empezaba perdiendo, ahora no halla el camino para al menos conseguir anotarse un punto que adquiere valor cuando el triunfo no es posible.

En la campaña 2016/17, el conjunto entrenado por Álvaro Cervera evitó la derrota en once encuentros en los que el contrincante hizo el primer gol. En cuatro de ellos obró la remontada completa (4-1 al Alcorcón, 1-3 en el estadio del Córdoba, 2-3 en el terreno del Elche y 2-1 al Mirandés) y los siete restantes los salvó con media docena de igualadas a uno (a domicilio ante el Tenerife, UCAM Murcia, Huesca y Real Zaragoza y en casa contra el Lugo y el Levante). La capacidad que tenía para rehacerse en los partidos es la que de momento le falta esta temporada.

Pero hay otra diferencia más entre el curso anterior y el que ahora está en marcha ya en la segunda vuelta. En lo que sí mejora el Cádiz de un año a otro es que cuando marca primero el triunfo está asegurado. En la 2017/18 se adelantó en 13 partidos y sólo la Cultural Leonesa fue capaz de replicar (del 2-0 se pasó al 2-2 definitivo). Con el marcador a favor se vuelve intratable, aunque en el última temporada la costó más mantener los resultados favorables. Cuatro de los 16 empates que cosechó llegaron después de dar primero en la diana (1-1 en Almería, 1-1 ante el Mallorca en el Carranza, 2-2 contra el UCAM Murcia también en casa y 1-1 frente al Córdoba de nuevo como local) y sufrió dos derrotas después de haber empezado por delante: 3-2 en el campo del Mirandés (llegó a ir 0-2) y 2-1 ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

El Cádiz de esta temporada es más solvente en defensa que el de la anterior pero menos acertado en ataque. En 23 jornadas sólo acumula 13 goles en contra, ocho menos que los 21 que llevaba justo en el mismo capítulo. En cambio ahora marca menos goles, 25, cuando entonces ya acreditaba 31. En cualquier caso, lo que cuentan son los puntos y los 42 que aparecen en su cuenta actual mejoran los 37 del 23º episodio de la 2016/17. Tercero en la tabla en el pasado y segundo en la realidad del presente.

Pese a las malas sensaciones en Alcorcón, el Cádiz continúa en un lugar privilegiado y depende de sí mismo para hacer algo grande. Al menos para estar en la pomada. El primer paso, el sábado frente al Lugo arropado por la afición. Si marca primero el conjunto de Cervera, a priori todo será más fácil. Si el que lo hace antes es conjunto gallego, tendrá que ingeniárselas para reaccionar por primera vez esta temporada. Todos los equipos que forman parte del selecto grupo que ocupa la zona noble ha levantado algún resultado adverso salvo el amarillo, que tiene esa asignatura pendiente si es que se vuelve a verse en ese escenario tan incómodo.

El Huesca es líder de LaLiga 1|2|3 entre otros motivos por su aptitud para responder cuando el oponente se pone con ventaja. Se impuso al Rayo Vallecano (2-1) y al Lorca (2-3) después empezar por debajo. Los empates a uno contra el Osasuna, el Sporting de Gijón y el Alcorcón (los tres como visitante) los certificó después reaccionar al tanto del contrario.

El Oviedo, tercer clasificado e inmerso en plena dinámica positiva, se revolvió siete veces contra situaciones iniciales en contra de sus intereses. Consiguió ganar tras remontar al Lugo (3-2), al Nástic se Tarragona (1-2) y al Almería (2-1) y rescató un punto frente al Sporting (1-1) en El Molinón, en el campo del Barcelona B (1-1), en Huesca (1-1) y en Vallecas (2-2).

El Lugo, ubicado en el cuarto escalón e inminente rival del Cádiz, respondió tres veces a un gol inicial del contrario. Le dio la vuelta al partido contra el Zaragoza para vencer 2-1, hizo lo mismo para llevarse los tres puntos a domicilio ante el filial azulgrana (1-2) se levantó en la Ciudad Deportiva sevillista para arañar un empate a uno.

El Osasuna, quinto, remontó al Almería (2-1) e impidió la derrota con una respuesta a tiempo frente al Zaragoza en La Romareda (1-1) y en su feudo contra el Barcelona B (2-2), ante el que logró igualar un 0-2. El Granada, sexto, se repuso del gol del Alcorcón para imponerse 1-2, remontó ante el Zaragoza (2-1) y salvó un punto en el campo de la Cultural Leonesa (1-1). Uno más, otros menos, pero en algún momento dan la vuelta a la tortilla.