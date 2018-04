El rugido del Carranza

Llenar el Carranza. Hasta donde sea posible. Que sea una olla a presión, siempre dentro de los cauces deportivos. Ese el objetivo de club de cara al trascendental encuentro contra el Sporting de Gijón. Es el primer paso para tratar de derribar al todopoderoso líder. La entidad cadista emitió ayer un vídeo emotivo -lo dejó fijado en la cabeza de su cuenta oficial de twitter- con el que imprimir más motivación. Un llamamiento a la afición. Llega su hora en la recta final de curso. El club crea además el hashtag denominado #DesdeElCalentamiento para generar ambiente y dar pie a que los seguidores interacúen a través de mensajes motivadores. Durante todo el día de ayer se sucedieron las palabras de aliento.

A pesar del retroceso experimentado en las últimas jornadas, el Cádiz sigue instalado en puestos de play-off, con sus opciones de ascenso intactas. Tiene difícil alcanzar una de las dos plazas para subir de manera directa, pero sí es más posible adquirir un billete para las eliminatorias.

La clave una vez más pasa por lo que sea capaz de hacer en casa. Le quedan tres encuentros en el estadio Carranza, todos contra rivales directos. Primero el Sporting, después el Zaragoza -el fin de semana del 12-13 de mayo- y por último el Tenerife -25-26 de mayo- en la penúltima jornada de Liga. Quedarse con los nueve puntos que ha de disputar en su feudo garantizaría a priori su clasificación para la fase posterior al torneo. Según las estimaciones del entrenador, Álvaro Cervera, tres triunfos serían suficientes en principio para ocupar uno de los puestos entre el tercero y el sexto. Para el ascenso directo harían falta, según los cálculo del técnico, cinco victorias en los siete partidos que restan para la clausura de un campeonato dominado por el imperio de la igualdad.

La cuestión es amarrar los nueve puntos en el santuario cadista con el aliento de una afición dispuesta a darlo todo desde la grada. La hinchada es consciente de que el equipo no anda bien del todo y por ello su papel es fundamental para dar el empujón necesario con su apoyo. Se espera una buena entrada en el Carranza el próximo domingo. No cabe más estímulo para los jugadores que ver las gradas pobladas de seguidores con están con ellos. Sólo queda poner la guinda, que es la victoria. Difícil pero no imposible para un Cádiz que quiere dar un paso al frente en el momento decisivo de la temporada y regresar a la senda ganadora, extraviada en las últimas fechas. Las dos últimas en casa no fueron más allá del empate: 1-1 contra el Huesca y 0-0 frente al Almería

Hay que retroceder un mes y medio en el tiempo hallar el último éxito en el santuario cadista, el 4-1 endosado al Sevilla Atlético. No hace falta un marcador tan abultado, basta con un triunfo por la mínima para que el Carranza vuelva a ser un fortín. Si es así, el sueño estará un poco más cerca de convertirse en realidad. El Cádiz es, junto al Huesca y al Tenerife el equipo que menos partidos en su condición de anfitrión: sólo uno. El único revés en casa queda muy lejos y se trató de un accidente poco habitual, cuando los amarillos cayeron (0-2) ante el Osasuna después de desperdiciar hasta tres lanzamientos de penalti. Han pasado seis meses y medio de aquel revés sufrido en los albores del mes de octubre. Ningún visitante más ha logrado vencer en el Carranza, donde el Cádiz se muestra como un rival rocoso, aunque ahora debe encontrar el camino de la victoria para no perder de vista el segundo objetivo -el primero fue la permanencia-. Con la ayuda de la afición, más importante que nunca en un momento tan relevante. Hay que intentarlo hasta final. Cada uno en su papel. Entre todos. Con ilusión.

David Barral afirmó ayer en los micrófonos de la Cadena Ser que "ahora hay una Liga de siete jornadas, y estamos a siete partidos de ser un equipo de Primera". El delantero conoce de sobra la máxima categoría y no ocultó que le gustaría volver a jugar en la élite. "Tenemos que soñar todas las noches con el ascenso. Depende de nosotros. Si ganamos cuatro partidos y empatamos dos es probable que estemos en Primera. Tenemos que pensar que lo tenemos en nuestra mano. En mi caso no sé si voy a jugar más en Primera División. Si me dan una mínima oportunidad quiero aprovecharla. Quiero jugar de nuevo en Primera y lo mismo es la última oportunidad. Sé lo que me juego".