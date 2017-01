El reto de la portería a cero

Alberto Cifuentes, portero titular del Cádiz en todos los partidos desde el arranque de la Liga, regresa de las vacaciones navideñas con el firme deseo de que el equipo amarillo sea capaz de mantener la dinámica positiva que le llevó a finales de 2016 hasta la actual cuarta posición. El cancerbero afirmó ayer, después del entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal, que "nos fuimos de vacaciones inmersos una gran dinámica de juego y resultados" y recordó que el parón "ha sido para todos los equipos". En el caso del conjunto amarillo, subrayó que "hemos vuelto con muchas ganas de trabajar".

Cifuentes valora el buen final de 2016 firmado por el Cádiz. "Es complicado en una categoría tan igualada haber realizado ese buen final de año. Hay mucha competitividad y ahora queda por delante una segunda vuelta que será dura e intensa". La parte más importante del curso llega ahora en la recta final de la primera vuelta y toda la segunda por delante.

La privilegiada ubicación en la clasificación del conjunto gaditano -en zona de promoción de ascenso- no cambia el objetivo de la salvación. "Hay dos o tres equipos que son claros aspirantes al ascenso porque tienen la obligación de subir a Primera. El reto que tiene la mayoría de los equipos restantes es conseguir la permanencia y el que logre los 51 puntos ya se puede poner a pensar en otras cosas. Hasta que no falten ocho o diez partidos partidos no se sabrá quiénes pelearán por una cosa o por otra".

A sus 37 años -cumplirá 38 el próximo 29 de mayo-, Cifuentes, en su segunda campaña como cadista, disfruta del fútbol como si estuviera empezando su carrera. El guardameta señaló que "estoy disfrutando mucho el día a día", en los entrenamientos y en los partidos. Sobre la primera parte del campeonato liguero, una vez disputadas 19 jornadas, comentó, a modo de balance, que "ha habido momentos malos, sobre todo al comienzo de la temporada, pero recuperamos la confianza gracias a que el grupo está por encima de todas las cosas". El portero se ciñó al mensaje que prima en el vestuario: lo colectivo está por delante de lo individual.