Con un repóquer de centenarios

El extremo Salvi cumplió el lunes, frente al Huesca en el Ramón de Carranza, 100 partidos ligueros vistiendo la camiseta amarilla si se contabilizan tanto los correspondientes a la competición regular como los disputados en fases de ascenso. El sanluqueño se unió de esa manera al club de los centenarios en Liga y elevó a cinco el número de integrantes de la plantilla de esta temporada que ya han alcanzado esa condición durante su estancia en el primer club de la capital gaditana. Con anterioridad lo habían hecho el centrocampista Garrido, el defensa central Servando, el portero Alberto Cifuentes y el también extremo Álvaro García.

La cantidad de centenarios no podrá incrementarse en el transcurso del presente curso pues ya no queda ningún pupilo de Álvaro Cervera con opciones matemáticas de conseguirlo. La presente campaña se inició sin ningún jugador con un mínimo de 100 encuentros ligueros como cadista en su historial, pero con cinco miembros del plantel con unos números que hacían factible alcanzarlos durante la campaña 2017/2018. Por aquel entonces, Garrido llevaba 96 partidos de Liga (105 con los de Copa del Rey), Alberto Cifuentes 85 (los mismos que globalmente pues no ha llegado a estrenarse en el torneo copero), Servando 83 (91 con los de Copa del Rey), Álvaro García 79 (85 con los de Copa del Rey) y Salvi 69 (74 con los de Copa del Rey).

4Sin centenarios en Liga. Pasó a lo largo de los últimos años en los cursos 11/12, 12/13, 13/14 y 16/17

Hoy en día, con 32 jornadas ya cumplimentadas, las cantidades han crecido bastante en todos los casos y se hallan del siguiente modo: Garrido acumula 125 encuentros ligueros (139 con los de Copa del Rey), Alberto Cifuentes 117 (sigue sin debutar en el torneo del KO), Servando 108 (119 con los de Copa del Rey), Álvaro García 106 (116 con los de Copa del Rey) y Salvi 100 (109 con los de Copa del Rey).

La época más reciente del historial del club se ha caracterizado por la exagerada abundancia de cambios, año a año, en lo que respecta a la conformación de la primera plantilla ya se militase en Segunda División A o en Segunda División B, aunque es cierto que en la categoría de bronce las variaciones solían multiplicarse de modo muy apreciable. Esta circunstancia propicia que haya que remontarse nada menos que un decenio, justo hasta finales de la campaña 2007/2008, para hallar un plantel amarillo del que formaran parte más de cuatro futbolistas con más de un centenar de partidos ligueros con la camiseta cadista. Esa vez eran hasta ocho jugadores los que cumplían esa característica, en concreto los siguientes: Raúl López 314 encuentros (327 con los de Copa del Rey), Armando 266 (272 con los de Copa del Rey), Abraham Paz 219 (230 con los de Copa del Rey), Pavoni 162 (168 con los de Copa del Rey), De Quintana 148 (157 con los de Copa del Rey), Enrique 134 (142 con los de Copa del Rey), Fleurquin 123 (132 con los de Copa del Rey) y Bezares 119 (127 con los de Copa del Rey). Cabe aclarar que dos de ellos, Armando y Pavoni, se marcharon lejos en el mercado invernal. El portero cumplió el sueño de su vida al firmar por el Athletic de Bilbao en enero de 2008 mientras el argentino se marchó ese mismo mes al Asteras Trípolis de Grecia.

Un repaso cronológico de lo acontecido posteriormente permite comprobar que jamás se volvió a contar simultáneamente con cinco futbolistas centenarios.

En la temporada 2008/2009 hubo cuatro jugadores con la premisa de haber jugado 100 choques ligueros como cadistas: Raúl López 343 (357 con los de Copa del Rey), Enrique 171 (180 con los de Copa del Rey), Fleurquin 158 (168 con los de Copa del Rey) y Bezares 134 (143 con los de Copa del Rey).

La cifra de cuatro centenarios se repitió en la 2009/2010, tras la cual los números quedaron así: Raúl López 359 (374 con los de Copa del Rey), Enrique 207 (216 con los de Copa del Rey), Fleurquin 175 (186 con los de Copa del Rey) y Cristian 109 (110 con el de Copa del Rey).

Se redujo a tres en el ejercicio 2010/2011, trío compuesto por Raúl López 384 (399 con los de Copa del Rey), Enrique 242 (252 con los de Copa del Rey) y López Silva 102 (106 con los de Copa del Rey).

A partir de aquel momento llegaron las limpiezas profundas en la plantilla, alineándose tres cursos (2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014) sin centenario alguno. Eso sí, en el primero Enrique seguía vinculado contractualmente con el club pero al estar lesionado no dispuso de ficha federativa.

En la campaña 2014/2015 volvieron a aparecer dos ejemplos: Aulestia 117 (120 con los de Copa del Rey) y Juan Villar 108 (114 con los de Copa del Rey). Una temporada más tarde, la 2015/2016, presencia solitaria de Josete, con 111 choques ligueros (121 con los de Copa del Rey). Por último, de nuevo vacío absoluto en la 2016/2017 porque el único que se convirtió en centenario fue Garrido con 105, pero solo sumando 96 de Liga y 9 de Copa.