A reinar en el Principado

El mal menor sería acabar la jornada como sexto en caso de derrota, aunque un empate le valdría para mantener al Oviedo por debajo. Todo lo que no sea caer en el Carlos Tartiere sería bueno pese a que el goal average particular acabe favoreciendo al conjunto de Fernando Hierro, que en la primera vuelta venció con solvencia por 0-2 en el Ramón de Carranza. Lejos queda aquel varapalo que supuso el inicio de la peor racha de los amarillos, que encadenaron cinco partidos sin ganar hasta que reaccionaron en Lugo.

Se encuentran en el camino un equipo, el asturiano, que nunca ha escondido que su objetivo es el ascenso, y otro, el gaditano, que no se mueve de su prudente discurso de luchar por la salvación. Versiones opuestas pero una misma realidad, la de la pelea por el ascenso vía promoción, con mayor presión para los norteños aunque con ambiciones compartidas. El reto del Cádiz, una vez que está arriba, es conservar la tercera posición aunque para ello debe conseguir el triunfo si no quiere depender de lo que hagan los demás. Seis jornadas acumulan los gaditanos en esa tercera plaza que hoy defienden con uñas y dientes, acostumbrados a ganar cada punto con el máximo esfuerzo. En el caso de que este fin de semana perdiese esa plaza, no le impediría permanecer en la sala reservada para los inquilinos de la promoción.

Los amarillos pretenden aumentar la llama de la ilusión que prende con fuerza desde diciembre. Afrontan la misión, difícil pero no imposible, de distanciarse de un adversario que suele ser fuerte en su feudo arropado por su afición. El examen será útil para comprobar la respuesta Cádiz en campo contrario en una cita de máximo nivel. Si mantiene su ritmo competitivo, plantará cara como siempre y dispondrá de opciones para obtener un resultado positivo. La única derrota a domicilio en los últimos tres meses fue ante el Getafe -otro rival directo-, no porque el cuadro madrileño fuese superior sino por las decisiones del árbitro, que perjudicaron a los de Álvaro Cervera.

Los gaditanos aterrizan en Asturias instalados en la tercera posición con 44 puntos al inicio de la jornada, dos más que el cuadro carbayón, sexto con 42, los dos enclavados en la zona de promoción e inmersos en una dinámica eficiente. Hace una semana estaban empatados, pero la contundente victoria de los visitantes (0-3) en Soria frente al Numancia y las tablas (1-1) en Reus de los hoy locales permiten al equipo de Cervera llegar con una pequeña ventaja a un encuentro que se presenta apasionante, evocador de un pasado reciente entre dos escuadras que vuelven a ser rivales directos aunque en otras circunstancias. En mayo de 2015, ovetenses y gaditanos se vieron las caras en la eliminatoria directa por el ascenso a Segunda A como campeones de grupo de Segunda B. Subieron los azulones. En el primer fin de semana de marzo de 2017, casi dos años después, repiten enfrentamiento aunque en una situación mucho más agradable que la de entonces. Nada tiene que ver un envite a vida o muerte pasa escapar del pozo que un choque en el que están en juego los puestos para el play-off por el ascenso a Primera. Si el pasado sirve de referencia, en aquel partido de ida el Cádiz no sólo tuteó a su contrincante sino que estuvo muy cerca de ganar tras ir por delante durante buena partido del partido hasta que los anfitriones igualaron a uno en el tramo final. En cualquier caso, no es un partido definitivo como el de dos curso atrás. Son tres puntos importantes pero con 14 jornadas más por delante.

La sensible baja de Torró, el jugador con más minutos

El cuerpo técnico del Real Oviedo ha dado con un once tipo tras los fichajes del mercado invernal, aunque Fernando Hierro se ve obligado a realizar hoy al menos un cambio debido a la sanción -por acumulación de cinco amonestaciones- del centrocampista defensivo Lucas Torró, una de las piezas claves en el conjunto asturiano. De hecho, es el jugador de campo de su equipo con más minutos sobre el césped. El ex cadista Jon Erice apunta a pivote y entraría de inicio David. Las principales novedades para recibir al Cádiz son el canterano Héctor Nespral y fichaje de enero Carlitos, que aún no han debutado en la competición liguera y que podrían tener sus primeros minutos esta tarde noche. Además de Torro, también es baja Jonathan Vila, en su caso por lesión aunque no es una ausencia de calado porque sólo ha jugado siete partidos esta temporada.