Los tres refuerzos entran en materia

Los tres futbolistas que el Cádiz fichó en el mercado de invierno, Eugeni, Fausto Tienza y Jona, ya cuentan para el entrenador, Álvaro Cervera. Los tres jugaron contra el Nástic de Tarragona el pasado sábado, aunque no coincidieron todos sobre el tapete.

Eugeni, el primero en llegar en la ventana de enero, estrenó titularidad en el equipo amarillo después de haber participado en los encuentros contra el Córdoba, el Alcorcón y Lugo. Él fue el autor de un golazo contra el conjunto gallego.

Jona vivió su reestreno dos años y siete meses después de su último partido con el Cádiz

En el Nou Estadi, el medio ofensivo trató de aplicarse en labores de destrucción porque en el Cádiz todos están obligados a defender. Es la primera consigna que recibió nada más ponerse a las órdenes del preparador cadista. Corrió hacia atrás, metió la pierna y no rehuyó el contacto con el adversario hasta el extremo de llevarse de recuerdo una cartulina, la primera que vez esta temporada. Eugeni no regateó esfuerzo. Se entregó aunque apareció poco en ataque en un encuentro de briega y poco fútbol hasta que fue sustituido poco minutos después del comienzo de la segunda parte.

Jona vivió su reestreno como cadista dos años y siete meses después de su último partido vestido de amarillo y azul en aquella cita por el ascenso contra el Athletic de Bilbao B de la que salieron triunfadores los cachorros de Lezama. El ariete malagueño pasó de jugar con el Cádiz en Segunda División B a hacerlo por primera vez con los gaditanos en la categoría de plata. En Tarragona dispuso de casi media hora, la última, en la que intentó aportar chispa en ataque, aunque no fue precisamente el mejor día de los amarillos para hallar el área contraria. No llegaron demasiados centros arriba y no pudo conectar un remate.

Fausto Tienza fue el último de tres fichajes invernales en entrar en acción. El centrocampista saltó al terreno de juego en los últimos minutos para fortalecer el centro del campo y ayudar a asegurar como mínimo el empate. Apenas le dio tiempo a tocar el balón pero experimentó sus primeras sensaciones con el equipo de Cervera. Le falta coger tono físico para poder meterse en faena al cien por cien y con el paso de las jornadas quizás aumente su aportación al equipo en funciones de contención y circulación en la medular.

El colegiado canario Juan Luis Pulido Santana, natural de Las Palmas, ha sido designado para arbitrar el encuentro entre el Cádiz y el Oviedo que se disputa el próximo sábado en el estadio Ramón de Carranza a partir de las seis de la tarde. Se da la casualidad de que ya fue el encargado de pitar el mismo partido que ambos equipos jugaron la pasada temporada, con derrota en casa (0-2) de los amarillos, que también perdieron frente al Huesca (1-0) y al Getafe (3-2) bajo la dirección del mismo árbitro.