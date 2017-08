"Somos aún un recién ascendido"

álvaro Cervera tenía motivos para estar contento después de que su equipo fuera capaz de vencer 1-2 en Córdoba en el estreno liguero. Una cita a la que su equipo llegó con bajas importantes, pero mostrando el sello de siempre, el que le dio tan buen resultado la campaña pasada.

El preparador cadista apuntó que "llevábamos mucho tiempo buscando algo como competir y de repente te lo encuentras", en referencia al partido y los goles. "Buscas la victoria para que luego llegue la tranquilidad. Hemos estado bien porque hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, robar e incomodar. Lo importante es conseguir los tres puntos y nos vamos contentos".

El técnico de la escuadra amarilla ya alertó en la previa que la campaña va a ser más compleja que la pasada y ayer lo repitió tras el primer triunfo. "Todos los rivales nos conocen muy bien porque somos un equipo de robo, contraataque, ritmo, intensidad y tenemos calidad en ciertos momentos", añadiendo que, bajo su punto de vista, "la calidad en Segunda es más un perjuicio que un beneficio; por eso la usamos cuando debemos. Ellos apretaron mucho, aunque supimos aguantar".

Se queda con la lectura de la victoria y del estreno del casillero de puntos, lo que al final realmente cuenta para cerrar cuanto antes el objetivo. Cervera recordaba que "el Cádiz es un recién ascendido todavía y está en presupuesto entre los equipos de abajo". "Por eso intentaremos buscar la salvación. Nosotros tenemos que conseguir 50 puntos. El inicio es bueno".

Se le cuestionó por lo que resta de mercado y la opción de que llegue alguna otra cara nueva. "Estamos contentos con el equipo que tenemos y si llegara algo más, sobre todo arriba, vendría mejor. Es verdad que ahora con el tema de las bajas nos vendría bien alguien más. Me preocupa que José Mari recaiga, me preocupa Barral y me preocupa que algunos jugadores acabaran cansados", recalcó el entrenador.

En cuanto a la elección del once, destacando la titularidad de Lucas Bijker en vez de Brian, se limitó a explicar que "Brian se perdió parte de la pretemporada. Por eso pensé que Lucas iba a aguantar mucho más y ha sido el motivo por el cual me decanté por él".