La recesión de los 50

Cuando el Cádiz protagonizó la agradable sorpresa de imponerse (1-2) en el estadio del Girona el pasado 19 de marzo y alcanzó con un proceder brillante la cifra redonda de los 50 puntos parecía que se iba a comer el mundo. En aquel instante daba la sensación de ser un equipo imparable, capaz de todo. Con aquella victoria de campanillas que abrazó en Montilivi, además de terminar de amarrar la permanencia -de manera virtual- asestó un estruendoso golpe sobre la mesa en el terreno de un contrincante hasta la fecha intratable que no había perdido en su feudo y al que inoculó el virus de las dudas.

El equipo amarillo acaparó la atención mediática del panorama futbolístico nacional al elegir el mejor escenario posible para extender la alfombra roja y presentar de manera oficial su firme candidatura al ascenso Primera División, si no por el camino directo -la segunda plaza seguía y sigue en un horizonte muy lejano- sí a través del sistema de play-off, un modelo al que está más que acostumbrado como consecuencia de las repetidas experiencias de sus recientes años en Segunda B.

Pero fue quitarse la careta y empezar a torcerse la cosa. Era mejor ir de tapado, con piel de cordero. La realidad es que los amarillos no se sienten cómodos despojados de la máscara, con el rol de favoritos para hacerse con uno de los escalones que van del tercero al sexto. Con el objetivo de la salvación cumplido mucho antes de lo que hubiesen imaginado los más optimistas del lugar -mantenerse era la única y nada despreciable exigencia en la campaña del regreso a la categoría de plata-, el estrenado reto de agarrarse a la promoción de ascenso no ha sentado nada bien a un Cádiz que de buenas a primeras sufre un corte de digestión, un frenazo en seco en una producción que ha disminuido de forma considerable. Dos puntos sumados de los últimos nueve disputados se antojan un botín algo escaso justo cuando todos los partidos son considerados finales y el sprint final de curso ya está en marcha. Es ahora cuando hay que estar fino y el Cádiz demuestra que no lo está.

La recesión de los 50 es un hecho. El conjunto gaditano vive de las rentas gracias al colchón de puntos que había adquirido fruto de una regularidad que en las últimas semanas empieza tambalearse. El discurso oficial de que cuando no se puede ganar lo importante es sumar, aunque sea un punto, ofrece el inconveniente de dejar en manos de los rivales directos el futuro de uno mismo. Esa idea puede ser válida en un momento determinado, pero si no llegan las victorias y los otros caminan de tres en tres la fase de ascenso se convertirá en una cima difícil de alcanzar. Pese a todo, la nota positiva es que los gaditanos siguen dependiendo de sí mismos. El aviso es que si la cosecha continua baja o se paraliza la pérdida de puestos no se detendrá. No sumar de tres en tres obliga a estar pendiente de los demás. Y si los demás no fallan, todo se complica.

Tres jornadas consecutivas sin conjugar el verbo vencer son demasiadas a estas alturas del campeonato justo cuando todos los equipos aprietan de lo lindo en busca de sus objetivos. El Cádiz es la única escuadra de la parte alta de la clasificación que no ha saboreado el dulce regusto de un triunfo en las tres jornadas más recientes ya tachadas del calendario. Con sólo dos puntos es la que menos ha logrado dumar en esos tres encuentros: siete han obtenido Tenerife, Getafe y Huesca, seis ha firmado el Oviedo, cuatro el Levante y el Lugo, y tres el Girona.

Y es que dos puntos en tres duelos conforman un balance para un aspirante a disputar la promoción el próximo mes de junio. En las tres jornadas anteriores (28ª, 29ª y 30ª) había atesorado seis, cuatro en las otras tres (25ª, 26ª y 27ª) y siete puntos en las del comienzo de la segunda vuelta (22ª, 23ª y 24ª).

Y es que el bloqueo sufrido por los amarillos pone en peligro su feliz estancia en la zona vip, en la que acumulan nada menos que 17 jornadas -más de la mitad de la Liga instalado en la parte alta-. Desde que se adentró en la dinámica positiva hace cinco meses, con aquella victoria balsámica en el campo del Lugo, nunca había encadenado tres encuentros consecutivos sin ganar. Hay que remontarse a la jornada séptima para hallar una racha negativa incluso de mayor calado, cuando concatenó cinco partidos sin paladear un éxito al hilvanar dos derrotas ante Real Oviedo (0-2) y Rayo Vallecano (3-0) y un trío de empates frente a Girona (0-0), Tenerife (1-1) y UCAM Murcia (2-2). Fue el peor momento de la temporada, en el que llegó a estar en riesgo la continuidad en el banquillo de Álvaro Cervera, cuando el equipo no carburaba y ocupaba plaza de descenso.

Mucho ha cambiado la situación desde entonces. El giro fue tan radical que ahora hasta parece extraño que el Cádiz lleve ya tres semanas sin esbozar la sonrisa que acarrea toda victoria. El inquilino del Ramón de Carranza se tropieza con un bache inesperado pero que entra dentro de lo posible y aún está a está tiempo de reparar el motor para apretar el acelerador y no verse superado en la recta que conduce hasta la meta.

Nada hay que reprochar a un conjunto que ya tiene asegurada su continuidad en la división que tanto añoraba en años anteriores. La batalla que libra ahora es un premio extra por el que no va a parar de pelear aunque padezca un leve decaimiento al inicio de la primavera.

La pena sería que el Cádiz no pudiera aprovechar la prolongada ubicación en la zona de privilegio para meter la cabeza en un play-off por el que puja con la misma ilusión que una afición que valora el esfuerzo que despliegan los jugadores.

La reacción es inaplazable el próximo sábado en la visita al estadio del Huesca.