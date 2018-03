Una realidad que no esconde

álvaro Cervera tuvo muy presente en la rueda de prensa de ayer, en un día nada habitual pero marcado por el hecho de jugar en lunes, lo extenso de la semana para preparar el choque. Aspectos negativos y positivos por este motivo y cierto malestar por jugar un día poco apropiado, menos aún siendo Lunes Santo.

"Ha sido una semana diferente, se hace más larga porque hay más días de entrenamiento. Tenemos la ventaja de que ganamos el último partido, aunque es cierto que se hace demasiado largo y quizás hay exceso de trabajo". Una semana larga pero con el buen ambiente de siempre. "Siempre lo ha habido y hemos dicho que es muy importante para nosotros", apostillaba.

El encuentro es una prueba clave para comprobar una vez más las prestaciones amarillas ahora que se trata de un duelo contra un adversario directo. "Nosotros tenemos la sensación de que se nos ha puesto en un sitio y de ahí no podemos bajar. En ese sitio están los rivales que nos tocan ahora. Tenemos ilusión de jugar estos partidos. Nos hemos ganado jugar contra estos equipos por un puesto importante. Nadie nos echa en cuenta pero llevamos dos años ahí. Cuando se habla de ascenso, se habla de los demás. Algo haremos bien, pero sí es verdad que sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para estar ahí".

La presión es una realidad de la que no se esconde el entrenador. "Tenemos mucho presión; la que nos ponemos nosotros y la que nos pone la gente. Creo que se nos pone más de la quisiéramos, aunque estamos muy contentos con lo que estamos haciendo", dijo antes de entrar a valorar al adversario que mañana se presentará en el Ramón de Carranza. "Lleva una racha mala de resultados. Yo vi el partido del otro día contra el Sporting, y aunque perdió vi un equipo muy dinámico y con mucha velocidad arriba. Es una racha por la que están pasando todos los equipos. Ojalá siga su mala racha".

La falta de gol en líneas generales y especialmente en los delanteros fue una cuestión que Cervera resolvió de la siguiente manera: "El balance goleador es el mismo que el del año pasado; la diferencia sigue siendo la misma. Si hubiéramos conseguido un delantero como el año pasado, la sensación es que podríamos estar más arriba. El goleador no nos ha salido este año y qué vamos a hacer. Cuando no tienes un goleador tiene que aparecer el equipo, se ha dado así con Álvaro, Salvi e incluso Álex. Confío en que si los delanteros nos dan diez goles estaremos bien al final".

La clave de un choque entre dos conjuntos de la zona alta es complejo encontrarla, aunque el técnico cadista se atrevió a decir que "cuando quedan diez partidos parece que la clave está en quien marque primero". "Ellos son de manejar mucho el balón con los centrales, jugar con el portero, y si conseguimos que no se encuentren cómodo podemos tener más opciones".

En su intervención, se refirió al hecho de jugar un lunes que no es un lunes cualquiera por lo que significa la Semana Santa en la capital gaditana. "Para mí, que soy tradicional, el fútbol es sábado por la noche o domingo por la tarde. Entiendo que existe la exigencia del dinero, y de esa forma te ponen la hora. Pero a mí no me gusta. Se notará en todo; en número de espectadores y en los propios jugadores porque no tiene nada que ver con un domingo", finalizaba Cervera.