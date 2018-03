La reacción, a examen

El Cádiz afronta hoy la tercera oportunidad de llegar a los 50 puntos que son considerados suficientes para amarrar una permanencia que es virtual desde hace varias jornadas. Estaba en disposición de alcanzar e incluso rebasar esa cifra redonda en el recién finalizado febrero, pero la derrota en Soria (1-0 ante el Numancia) y sobre todo el decepcionante empate (0-0) en el estadio Ramón de Carranza frente al Lorca, carne de Segunda División B, aplaza el objetivo prioritario a un mes de marzo que amanece con una papeleta complicada que pone a prueba la capacidad de reacción de un equipo que pretende superar el bache que ralentiza su marcha.

Pamplona es el escenario ideal para remontar el vuelo porque un triunfo supondría todo un golpe de autoridad dada la enjundia de una misión que se presenta difícil pero no imposible. Está más que demostrado que cualquiera puede vencer a cualquiera en una competición igualada aunque para ello es preciso que salga a relucir la versión más solvente de un Cádiz que ha trabajado duro toda la semana con el ánimo de mejorar y rascar un marcador favorable.

El conjunto amarillo encara el 29º capítulo de LaLiga 1|2|3 con una visita al Osasuna en un duelo en las alturas de la clasificación programado a partir de las seis de la tarde en El Sadar, ofrecido en directo por televisión a través de Movistar Partidazo y los habituales canales de pago. Una auténtica prueba de fuego para un Cádiz que quiere aparcar los titubeos para volver a crecer en pleno esprint de la segunda vuelta.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera, con 48 puntos, trata de frenar su retroceso en la tabla -en dos semanas ha bajado de la segunda posición, de ascenso directo, a la cuarta, de play-off- con una exigente prueba frente a un adversario, octavo con 43, sobre el que pesa la responsabilidad de la victoria en busca del acceso a la zona de fase de ascenso. Los navarros tienen que más que perder que los andaluces esta tarde porque no se plantea otro reto en la temporada que no sea el retorno a Primera División y porque los gaditanos podrían alejarse ocho puntos si después de los 90 minutos salen por la puerta grande.

El preparador cadista planea algún movimiento en la alineación que pasa por fortalecer el sistema defensivo. Jon Ander Garrido, suplente en el último compromiso por unas pequeñas molestias, apunta a la titularidad en la previsible apuesta de Cervera por el trivote después de los dos recientes partidos con un par de medios de inicio. Lo que sí parece es que repetirá la novedosa línea defensiva de la anterior cita, con Mikel Villanueva en principio incrustado en el lateral izquierdo a falta de jugadores de ese puesto entre los elegidos. La defensa está por encima de todo.

El técnico reconoce desde hace algunas semanas que su equipo no anda nada bien aunque su empeño es que recupere la fiabilidad en las labores de contención, en especial ante un rival directo que, delante de su parroquia, a priori se empleará con numerosos jugadores en ataque empujado por las circunstancias.

Las opciones de éxito del Cádiz pasan por dejar su portería intacta. Es la realidad que no esconde Cervera. Para conseguirlo es imprescindible el reencuentro con la intensidad, una de las claves del partido. Los hoy visitantes están llamados a exprimir hasta la última gota de sudor para contrarrestar a un contrincante que dispone de futbolistas de calidad contrastada. "Es una selección de jugadores de Segunda A", dijo el técnico cadista para resaltar el potencial de la escuadra navarra, que cuenta con el doble de tope salarial para la plantilla que los gaditanos -13,2 millones de euros frente 6,2 millones-.

Los dos puntos extraviados de manera inesperada en casa ante un Lorca que había perdido diez de los últimos once encuentros sitúan al Cádiz en la necesidad de salir vivo de El Sadar si quiere mantener al menos la distancia de cinco puntos sobre el Osasuna. Una derrota de los amarillos podría poner en peligro el cuarto puesto -en el peor de los casos acabaría la jornada en el quinto lugar- y daría la posibilidad de que se acercasen los inmediatos perseguidores. Sin embargo, una victoria abriría una puerta a un impulso en la clasificación. Podría recuperar la tercera posición si el Granada no gana en Lugo dos horas más tarde y hasta la segunda si el Rayo Vallecano cae mañana en el terreno del Real Valladolid.

Antes de comprobar cómo quedan los demás, el Cádiz tiene que remangarse para revertir la tendencia negativa abierta en los dos episodios del pasado más cercano. Un solo punto de seis es el fiel reflejo de que su estado no es el ideal por los resultados y por las sensaciones de dudas que transmite un equipo que no está obligado a subir a Primera aunque, ya que reside en la zona noble por méritos propios, sí está obligado a intentarlo. Hoy tiene la ocasión de demostrarlo ante un Osasuna que en la primera vuelta venció 0-2 en el estadio Carranza en un duelo atípico que dejó para el recuerdo los tres penaltis desperdiciados por el Cádiz -uno Aitor y dos Barral-. Los amarillos no podrán permitirse el lujo de volver a fallar esta tarde. Si relevante es no recibir goles, no lo es menos acertar en el marco contrario. La falta de puntería se ha convertido en un problema -cero tantos en los dos últimos partidos- que quedó a la vista de todos en el duelo ante el Lorca, con Dorronsoro convertido en héroe. Hoy es el día indicado para la reconciliación con el gol más allá del delantero que salga en el once inicial. Al no haber una referencia fija, Cervera puede elegir entre Jona -titular en los últimos dos envites-, Carrillo y David Barral.