Algo más que tres puntos

La 13ª jornada del campeonato nacional de LaLiga 1|2|3 adquiere mayor relevancia de la habitual a estas alturas del curso en un encuentro que hubiese sido uno más del extenso calendario de un torneo interminable -42 episodios, cuatro más que en Primera División- si el Cádiz no estuviese atrapado en un bache que agranda su tamaño cada semana y le impide progresar con un paso seguro en la competición. El conjunto amarillo afronta el enésimo intento de reacción con una nada sencilla visita al Almería en un duelo con acento andaluz condicionado por las urgencias de dos contendientes en crisis que si algo tienen en común es su nefasta cosecha de resultados en las fechas más recientes.

La cita, a partir de las ocho de la noche en el estadio Juegos Mediterráneos ofrecida en directo por televisión a través de Vodafone, Orange y Bein Sport. Los gaditanos regresan al domingo después de un octubre plagado de sábados de fútbol.

El preparador cadista, Álvaro Cervera, mantiene su apuesta por el bloque que ofreció una agradable imagen frente al Rayo Vallecano, según avanzó el viernes el propio entrenador. Si se decide a realizar algún retoque será mínimo para no alterar en demasía lo que funcionó hace una semana. Uno o dos cambios a lo sumo. Las incógnitas son si da entrada a Jon Ander Garrido -ausente en el envite ante el cuadro madrileño por una sobrecarga muscular en una pierna-, si repite con un trivote o si alinea a Alberto Perea en la mediapunta. En cualquier caso, dispone de todo su arsenal ofensivo. El once inicial estará formado en principio por Alberto Cifuentes en la portería, protegido en defensa por Javier Carpio, Servando, Mikel Villanueva y Lucas Bijker, que aprobaron con nota el examen ante los vallecanos y continúan en el equipo. José Mari y Álex Fernández apuntan a la media, con la posibilidad abierta de Garrido en lugar del madrileño o como integrante de un trivote; Salvi y Álvaro García explotarán una vez más su velocidad por las bandas, mientras que Alberto Perea, si no salen tres centrocampistas, se moverá en la zona de tres cuartos cerca de David Barral, el hombre más adelantado.

El míster completó la expedición, que ayer se desplazó en autobús, con el portero Rubén Yáñez, el defensa Iván Kecojevic, los extremos Aitor -novedad en la lista junto con Garrido- y Nico Hidalgo y los delanteros Dani Romera y José Ángel Carrillo.

Los lesionados Khalifa Sankaré y Rafidine Abdullah no pudieron pelear por un puesto y se quedaron fuera por decisión técnica Marcos Mauro -ya se entrena con el grupo aunque recién salido de una lesión- Rober Correa, Brian Oliván, Moha Traoré y Rubén Cruz.

Ocho capítulos consecutivos sin dar en la diana de la victoria suponen un pesado lastre del que quiere deshacerse un Cádiz que se aferra a su mejoría en el juego para agarrarse a un marcador que le haga escapar de la crisis, esa palabra que tan poco gusta en un vestuario pero que es una realidad palpable apoyada en números. Sólo ha ganado cuatro de los últimos 24. Su rival tampoco recorre un camino de rosas. Acumula seis partidos seguidos sin emplear el verbo vencer -sólo ha capturado dos puntos de 18-, dos menos que los amarillos, aunque transita por debajo en la clasificación. Los de Cervera arrancan la jornada en la 16ª posición con 14 puntos. Los de Luis Ramis, todavía más cerca de los peldaños del descenso, parten del 17º puesto con 12.

Lejos quedan aquellos coletazos iniciales de la Liga en los que el Almería y el Cádiz llegaron a ocupar plazas de privilegio, ambos con 11 puntos, antes de entrar en barrena. Pocos podían imaginar hace mes y medio que con el paso del tiempo se iban medir justo en el momento más delicado, al borde de la zona peligrosa. No es un choque dramático porque queda mucha telar que cortar hasta el final de la Liga, pero hay coincidencia en la dos partes en la importancia de los puntos. Ninguno de los dos equipos está para tirar cohetes pero, si no se produce un empate, el que gane hoy saldrá reforzado tanto en la tabla como en la autoestima y el que pierda se enfrentará a un panorama aún más oscuro por motivos más que evidentes.

El triunfo es objetivo de un Cádiz que, en todo caso, si no consigue embolsarse los tres puntos en el campo de un adversario que se la juega delante de su afición, lo que no puede permitirse es una derrota. Una igualada sería un mal menor si se tiene en cuenta su condición de visitante. No es fácil vencer y menos fuera de casa.

Nunca se saben por dónde caminan los avatares de un partido pero si hay algo que debe intentar el conjunto gaditano es evitar recibir un gol con el marcador intacto para no verse en una situación que hasta ahora nunca ha superado. Cada vez que el rival de turno se ha colocado con ventaja, la consecuencia ha sido la derrota. Sucedió contra el Real Oviedo (1-0), el Lorca (3-0), el Osasuna (0-2) y el Huesca (1-0). Cuidar la portería es un principio básico para optar a la victoria. Pero no se trata sólo de defender. La necesidad obliga a buscar el área contraria con los argumentos archiconocidos de la intensidad, el orden en todas las líneas, el robo de balón, la rapidez en el ataque, el acierto en el pase y la puntería en la definición. Los jugadores del Cádiz se conjuran para volver a esbozar una sonrisa de oreja a oreja.

La mayor o menor eficacia en las dos áreas marcarán la pauta de un partido en el que si hay algún miedo es a perder. La victoria es para los valientes.