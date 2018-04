"El punto se va a quedar corto esta jornada"

La decepción fue ayer un gesto claro en el rostro de Álvaro Cervera, después del empate de su equipo ante el Almería. Un encuentro que se afrontaba con el deseo de salir victorioso y que finalmente dejó un premio escaso para la ambiciosa lucha que persigue el equipo en el tramo final de competición.

Cervera mezclaba la decepción con un sabor de contrariedad, especialmente por la escasa aportación de sus pupilos hasta el descanso. "En la primera parte no ha pasado nada y en la segunda teníamos que aguantar la pelota y hemos encontrado espacios. Perea aportó frescura y condujo la pelota hasta tener dos o tres ocasiones claras". Todo ello agregando que con un enemigo enfrente que, de alguna manera, le llevó a la confusión. "Esperaba que, nosotros a la hora de ir, ellos hicieran más daño a la contra".

La realidad clasificatoria puede ser peor para el Cádiz a partir de la noche de mañana, cuando haya concluido la 34ª jornada de Liga en la categoría de plata. Este hecho llevó a Cervera a decir que "con la situación nuestra de mirar hacia arriba, el punto se va a quedar corto con los resultados que se van a dar esta jornada". "Nos hubiera gustado conseguir los tres".

Se le cuestionó por los cambios del segundo periodo y por el gesto valiente de los instantes finales, cuando retiró a Jon Ander Garrido para dar entrada a Dani Romera. "No es una cuestión de arriesgar porque han sido muy pocos minutos. El cambio de Garrido se pensó cuando faltaban quince o veinte minutos. Con Garrido en el campo los hemos aguantado y entre ganar y perder siempre tiras a la oportunidad de ganar. Por cinco minutos no es arriesgar demasiado. Cuando después de atacar la perdemos necesitamos un ancla como Garrido, aunque lo hemos cambiado por si Dani Romera podía enganchar alguna", aclaraba el preparador del conjunto amarillo.

A medida que su comparecencia se acercaba al final, se le preguntó por lo que le puede faltar a este Cádiz para dar ese paso definitivo con el que colarse entre los dos primeros, que daría el premio del ascenso directo. "Al equipo le falta lo que veis todos. Lo que tenemos nosotros le falta a otros y a nosotros nos falta que cuando un equipo como el Almería nos conoce, que no ha perdido ningún balón en zona peligrosa, hace falta moverse, meterse, ir al uno contra uno, y a veces nos falta. Tenemos velocidad, mucho ímpetu pero nos cuesta sacar el balón jugado. Llegar tres veces y no meterla por el portero no me preocupa. Me preocupa la primera parte porque no somos capaces de doblegar a un contrario que si se te pone delante no nos deja pasar. Nos cuesta por el tipo de equipo que somos".