El principio de prudencia dificulta la participación de Garrido ante el Reus

El centro del campo vuelve a ser la zona más delicada una semana más. Álvaro Cervera no podrá contar con uno de sus jugadores preferidos, Jon Ander Garrido, al que ayer no descartaba del todo para el duelo contra el Reus aunque el principio de prudencia aconseja no exponer al vasco a una posible recaída de la fisura en el antebrazo derecho que sufrió durante el encuentro contra el Mallorca disputado el pasado 29 de enero. "Sería un riesgo más que una necesidad", explicó el entrenador del Cádiz sobre la situación de Garrido, aún no recuperado al cien por cien. Si fuese una cita en la que hubiese en juego algo más que tres puntos quizás si hubiese apostado por el medio, que parece que tendrá una semana más para ponerse a tono.

El que no entra seguro en la convocatoria es Gorka Santamaría, que en los últimos días ha trabajado en solitario a causa de unas molestias. El delantero se une al sancionado Sankaré en la lista de ausencias a la espera de la última sesión, prevista para la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Será después del último entrenamiento cuando el técnico ofrezca el listado de los jugadores citados. Al ser el partido en casa todo apunta a que serán más de 18 los futbolistas convocados, entre los que estarán José Mari y Alfredo Ortuño. Cervera comentó ayer que los dos arrastran problemas físicos que a priori no le impedirán vestirse de corto. Nico Hidalgo, restablecido de unas molestias musculares, está a disposición del técnico y podría ser una de las novedades.

Cervera debe decidir quién será el sustituto de Sankaré en el centro de la defensa. En Mallorca fue Migue el que jugó en lugar del senegalés. Cervera apostó entonces por el catalán "porque Lekic -delantero del cuadro balear- es un un jugador muy alto".