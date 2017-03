"No hay problemas con Güiza"

Álvaro Cervera ha sido preguntado sobre la situación de Dani Güiza, ausente de las últimas convocatorias. El entrenador del Cádiz ha asegurado que "no pasa nada" con el delantero y ha explicado los dos motivos por los que no juega. El primero, "lo que le pido a los jugadores es algo que a él le costaría porque es un trabajo físico. El segundo, porque "no es su forma de jugar, la que le ha llevado al éxito.

El entrenador dedicado palabras elogiosas a Güiza. Es extraordinario, con buen comportamiento. No hay problema de mi hacia él ni de él conmigo". Sí ha dejado claro el míster que para él todos los futbolistas de la plantilla "son iguales".