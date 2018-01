"Una primera vuelta magnífica"

La Liga es lo que interesa al Cádiz a pesar de que respeta la Copa porque sigue inmerso en esa competición. Y con la Liga llega el Granada. "Acaba de bajar, triplica el salario para poder fichar y con esas armas hay que luchar contra ellos y tratar de ganar el partido", explicaba Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al choque de hoy.

El técnico restó importancia al duelo copero y de que afectará al Cádiz. "El equipo está bien. Lo de la Copa del otro día era la sensación de que éramos invencibles, y pasó lo lógico, que era que un equipo de Champions te pudiera ganar. Todos pensábamos que éramos invencibles y ya pensamos en lo nuestro. El equipo está metido y los jugadores cogiendo kilómetros y horas de trabajo".

El problema de los penaltis fue una cuestión que de nuevo salió a relucir. "No se ha hablado el tema de los penaltis y no hemos tomado una decisión. Lo mejor es identificar a un lanzador en cada partido". Tampoco entró en comparaciones sobre los teóricos suplentes que jugaron contra el Sevilla, limitándose a decir que "no hago un examen en cada partido". "Este equipo tiene una base que todo el mundo conoce. Es muy difícil que jugando poco te salgan las cosas bien. Cuento con todos y no podemos pedirle a Aitor que sea Álvaro porque no tiene su velocidad, o a Moha que sea Salvi porque Salvi corre todo el partido y la fuerza de Moha no da para tanto. Todos cumplieron".

El caso Abdullah, si es que se puede denominar así, tuvo la siguiente explicación: "Con Abdullah hablé mucho desde el principio porque sabía que iba a ser diferente para él de donde venía y le dije cómo tenía que ser. El camino lo hace él ahora, él ha cambiado para bien, pero sigue habiendo cosas que para nosotros se escapan. Su comportamiento es bueno pero el otro día a última hora no puedes contar y al día siguiente entrena. Juan Carlos (Cordero) intentó decir que hay momentos que tiene que dar un paso adelante", aclaraba el entrenador.

Para acabar, realizó un balance de la primera vuelta que acaba hoy. "Ha sido una primera vuelta irregular, pero cuando no se ganaba no fuimos a la deriva ni estábamos roto. Hemos seguido creyendo en lo que se hacía. Es una primera vuelta magnífica".