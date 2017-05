La cuenta atrás ha comenzado para Iván Malón, que el domingo recuperará sensaciones perdidas como futbolista. La ausencia de Carpio deja al valenciano con todo a punto para enfundarse la amarilla y vaciarse en una de las pocas oportunidades que tiene para demostrar su valía. Malón se siente preparado para jugar, sumar en favor del equipo y obtener otra victoria que acerque aún más el objetivo del play-off.

El lateral derecho, uno de los refuerzos del equipo en el pasado mercado de invierno, pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde mostró sus ganas por estar el domingo entre los elegidos. "Carpio tiene la posición ganada, tiene la confianza del míster y mi discurso es el mismo. He venido a ayudar, a aportar todo lo que pueda e intentaremos ganar", añadiendo como deseo que "espero que pueda disfrutar de minutos, que me salgan las cosas bien y que el equipo gane más allá de mi participación". Entiende el zaguero que Cervera tiene la última palabra. "El míster decidirá. Cuando te llama el Cádiz no hay mucho que pensar y cuando te llaman en la situación en la que están, menos aún. El del domingo es un partido muy importante y si me toca jugar pues intentaré disfrutar y hacerlo bien", recalcaba el jugador.

A pesar de la falta de oportunidades, Iván Malón advierte que físicamente su momento es bueno. "Creo que estoy preparado al cien por cien para jugar el partido del domingo. Servando es un tío con mucha experiencia, es capitán del equipo y si juega lo va a hacer bien", agregó sobre su compañero, que puede actuar tanto de central como por la derecha. "Los que menos hemos jugado estamos capacitados para jugar el domingo".

El zaguero habla del papel del equipo, de la capacidad que tiene en cada partido y del reconocimiento que por ello merece. "El Cádiz es un equipo muy sincero con su esfuerzo porque las malas rachas las tienen todos los equipos. Hemos tenido una mala racha y solo hemos perdido un partido. Esperemos que haya pasado todo porque día a día demostramos que no somos un equipo que dé su brazo a torcer. Si algún equipo quiere ganarnos tiene que sudar mucho. Si somos capaces de aguantar hasta el final vamos a ser un serio rival en el play-off", avisaba uno de los futbolistas llamados a ser novedad contra el Nástic.

Precisamente sus últimas palabras en la sala de prensa de El Rosal fueron dirigidas al rival del domingo. "El Nástic juega muy bien y es un equipo peligroso que tiene muchas armas. Vendrá enrabietados porque viene de perder en casa. El Cádiz se ha ganado el respeto de los equipos y no creo que nadie venga a abrirse. El Nástic vendrá con el cuchillo entre los dientes. Nosotros vamos a ir pasito a pasito sabiendo que la primera final es contra el Nástic".