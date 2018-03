La preocupación del técnico

El No soplan buenos vientos para el Cádiz en los últimos tiempos. No termina de enlazar resultados positivos y la imagen no es la mejor en plena segunda vuelta. Se le escapan puntos y pierde posiciones en la clasificación -en dos semanas pasó de la segunda a la cuarta plaza-, aunque continúa en la zona noble y tiene amarrada la permanencia a falta de más de tres meses de competición. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no se anda con rodeos y es el primero en reconocer la realidad. Así lo hizo ayer durante la rueda de prensa a modo de previa del partido contra el Osasuna que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal después de la sesión del conjunto amarillo.

"A veces cuanto más buscas menos encuentras. Hay que tratar de acortar el momento en que no funciona el equipo", señaló el técnico, que pone todo su empeño para tratar de sacar a los suyos del atasco. Los gaditanos empataron a cero en casa el pasado s y ábado frente al Lorca, penúltimo con pie y medio en Segunda División B, y la semana anterior cayeron (1-0) en Los Pajaritos ante el Numancia en un partido para olvidar.

Contra el Lorca corrimos cuatro kilómetros menos que el rival y para nosotros eso es un problema"

"Hay momentos malos en la temporada y hay que buscar minimizarlos. Trabajamos para que esto dure lo menos posible y volver a la senda de la victoria y de las buenas sensaciones", explicó Cervera antes de admitir que "no tiene nada que ver el equipo de ahora con el que ganaba partidos" con frecuencia hace algunas semanas.

El míster aportó un motivo por el que, a su juicio, la producción de puntos ha ido a menos. "Había un eje común, que era mantener la portería a cero, pero es algo que ahora no conseguimos, sobre todo cuando jugamos fuera de casa. Ahora nos hacen ocasiones, nos cuesta dejar la portería a cero". Tanta importancia da a esta cuestión que resaltó el cambio que da el equipo en función de su eficacia defensiva. "Con la portería cero somos buenos, si no somos un equipo vulgar. Tenemos carencias para atacar pero nos temen si nos ponemos por delante en el marcador".

El preparador cadista apuntó otra de las razones del bajón que sufre el Cádiz en las últimas jornadas. "El equipo juega más tranquilo y por eso nos somos buenos, porque no tenemos las virtudes de otros. Permitimos centros y que nos creen situaciones de gol". Comparó a su equipo con el Osasuna -el rival del sábado-, que atesora un potencial enorme hasta el extremo de ser "una selección de Segunda División A" que "puede permitirse que le centren balones porque después tienen jugadores que solucionan partidos". Insistió el inquilino del banquillo del Cádiz que "nosotros tranquilos no somos buenos y estamos con cierta tranquilidad. La tranquilidad conlleva dejar libertad al contrario, dejar libertad para controlar la pelota, y para nosotros esa tranquilidad es mala. A otros equipos les puede ir bien pero no a nosotros, que somos un equipo que tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes".

"Los conceptos los recordamos todos los días", resaltó Cervera antes de aportar un dato sobre el último encuentro que no deja en buen lugar a sus jugadores. "El equipo corrió más de cuatro kilómetros menos que el Lorca". Dijo que hay equipos capacitados para vencer sin tener que correr tanto, pero subrayó que no es el caso del Cádiz. "Como mínimo debemos correr como el contrario. Corrimos menos por lo que fuera y eso para nosotros es un problema".

"Antes estábamos más encima del contrario y ahora no, quizás porque físicamente no podemos estar siempre ahí, pero no será sólo por eso", expresó el entrenador, quien preguntado por la diferencia entre la actual y la pasada temporada, dijo que el año pasado "no ganábamos bien pero solucionábamos los partidos. Este año no tenemos esas cosas". Hace un año aparecía Ager Aketxe con un zurdazo o una falta, Alfredo Ortuño marcó 17 goles... Cervera ofreció su versión sobre la no victoria contra el Lorca, que no achacó a los movimientos que aplicó en el once sino a la falta de puntería en el remate. "No se ganó porque no se marcó, no por los cambios que se hizo en defensa. No me gustó el partido pero no se ganó porque se marcó".

El míster afirmó sobre la posibilidad de que cuda el pesimismo que "entiendo que la afición quiera más, pero el mensaje es que tenemos 48 puntos en febrero y que haremos lo posible para estar más arriba. Hay equipos que tienen buenos jugadores, nosotros siempre hacemos lo que podemos".

"Los jugadores saben que tenemos virtualmente la permanencia y que hay que seguir. Se están haciendo cambios, hay que meter gente para seguir sacando puntos", indicó Cervera sobre el presente y el futuro inmediato. El míster explicó que los tres cambios que realizó en la zaga en el envite contra el Lorca los hizo porque en Soria, en el duelo ante el Numancia, "defensivamente el equipo no me gustó". Agregó que alineación aparecen "nombres nuevos -jugadores menos habituales- por tener mentes limpias para intentar ser mejores".