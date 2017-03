“Me preocupa que pueda no valorarse lo que estamos haciendo”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Ramón de Carranza contra el Rayo Vallecano que le preocupa que pueda no valorarse lo que el equipo amarillo está haciendo. “No me sorprende que se analice una derrota porque es el fútbol, pero sí me sorprende que se pueda cambiar tanto de una semana a otra. Estoy dentro del fútbol y sé por dónde van los tiros. El que pierde nunca lleva razón, aunque crea que la tenga. Lo que sí me sorprende es que pueda no valorarse lo que estamos haciendo”, apuntó, recordando que “el objetivo es la permanencia”. “Sé que en el fútbol de hoy en día todo hay que desmenuzarlo, pero la gente del fútbol sé que valora lo que estamos haciendo, lo vivo, hablo a diario, sé que se valora, pero en el entorno puede que todo se utilice como un arma para atacar o decir que no estuvo bien. Eso es injusto”, lamentaba.

Tras confesar que en el Carlos Tartiere“el entrenador se equivocó”, precisó que “con el 0-1 hubo que hacer un cambio, intenté resguardar la ventaja más que seguir jugando igual y con ese cambio dejamos de atacar. No defendimos peor pero dejamos de atacar y cuando pasa eso puedes perder”. Eso sí, se apresuró a aclarar que “no perdimos porque entrara Eddy, sino porque en vez de sacar un extremo sacamos un mediocentro”, además de poner en valor que “enfrente había un rival que va cuarto”.

Preguntado por el sustituto del lesionado Salvi para medirse al titular de Vallecas, Cervera adelantó que “no me planteo cambiar el dibujo táctico, será hombre por hombre”, aunque apenas dio más pistas sobre quién será el elegido. “Lo más parecido es Nico, lo más profundo y lo más veloz”, comentó, explicando, no obstante, que “en ataque las opciones son muchas pero para los que hablamos en los despachos varía según la función de Álvaro. Si lo ponemos en el centro podemos cambiar en las bandas y hay más variantes, pero si sigue en la izquierda, entonces hay que sacar a otro rápido en la derecha”.Sobre Garrido, indicó que “si tuviera que utilizarlo, lo haría”, aunque recalcó que en Oviedo “el equipo fue peor jugando con tres centrocampistas”, destacó que José Mari y Abdullah “lo están haciendo bien”e insistió en que “no habrá muchos cambios”.Por último, respecto al rival, señaló que “el Rayo tratará de mantener la posesión porque ha vuelto a su idea anterior de crear peligro a través de la posesión del balón”, aunque advirtió que“intentaremos contrarrestarle con nuestras armas”.