El Cádiz celebra hoy en el estadio Ramón de Carranza -a partir de las diez de la mañana- una junta general ordinaria de accionistas que llega marcada por el creciente enfrentamiento institucional. Por mucha Navidad que haya, la paz brilla por su ausencia. El presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, afronta el encuentro con la sartén por el mango como administrador único de Locos por el Balón, sociedad que ostenta un 51 por ciento de las acciones del club -mayoría absoluta-. El mandatario cadista ejerce el poder absoluto pese a que sólo es poseedor de la mitad de los títulos de Locos por el balón, es decir, un 25,5% de las acciones del Cádiz. La otra mitad -el 25,5% restante- pertenece a Quique Pina pero es Vizcaíno quien decide como administrador único y no deja margen al murciano, que no puede tomar decisiones con la parte que es suya. Vizcaíno actúa como si todas esas acciones fuesen suyas y no deja que Pina pueda decidir con libertad.

Pina, que además es consejero del club y responsable de la gestión deportiva, no ha recibido la documentación que ha solicitado al club antes de la junta general, como tampoco Rafael Fernández, propietario de un 38% de las acciones -del 49% restante al margen de Locos por el Balón-. El empresario gaditano, el mayor accionista después de Locos por el Balón, llegó a personarse días pasados en la sede del Cádiz para solicitar documentos, pero recibió la negativa por respuesta.

La junta de accionistas se presenta, por tanto, con un ambiente de alta tensión. Se prevé una reunión caliente, sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, cuando pueden salir a relucir cuestiones polémicas.

El orden del día está compuesto por un informe del presidente; un informe sobre la gestión deportiva de la temporada 2016/17; un informe sobre la gestión económica de la pasada campaña; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales editadas relativas al ejercicio 2016/17, finalizado el pasado 30 de junio, y análisis del informe de gestión; toma de acuerdos sobre la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes a la temporada 2016/17 y exposición del presupuesto de la temporada 2017/18, que supera los diez millones de euros. Y como último punto llegará el turno de ruegos y preguntas.

El único punto que en principio será objeto de votación es el relativo a la aprobación de las cuentas anuales de la pasada temporada. Con el voto de Vizcaíno es suficiente para que sea aprobado. Haya mayor o menor tensión, el presidente sacará adelante la asamblea, aunque el enfrentamiento institucional se extenderá en el tiempo entre las dos partes. Por un lado, Vizcaíno. Por otro, Pina y Fernández.