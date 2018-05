Un 'plan B' por Garrido

Semana doblemente complicada para Álvaro Cervera, ya que debe recuperar anímicamente a un grupo de jugadores que quedó muy tocado tras el 3-1 en el campo del Barcelona B, y esperar que los servicios médicos y los recuperadores hagan lo propio con Jon Ander Garrido, a día de hoy un futbolista clave en el sistema del Cádiz. Cuatro sesiones de trabajo por delante, a partir de hoy, para preparar la decisiva cita ante el Tenerife. Dos finales para obtener el premio del play-off que tan cerca está de los amarillos y tan lejos se pone con imágenes como la ofrecida en Can Barça.

El entrenador tendrá que esperar el paso de los días hasta saber qué porcentaje de posibilidades tiene de contar con Garrido. Hasta entonces también le corresponderá pensar y trabajar en un 'plan B', que señala claramente a Abdullah y Fausto Tienza como los únicos jugadores con mayores posibilidades de estar en el once si el pivote bilbaíno no alcanza el tono adecuado antes del domingo.

En el Mini Estadi, la decisión del preparador cadista pasó por sacar a Abdullah cuando se retiró lesionado Garrido, si bien en la expedición de jugadores convocados no se encontraba Fausto Tienza, por lo que el margen de futbolistas a elegir se reducía al de Comores. Si el vasco no superara sus dos dolencias, la pelota estaría sobre Abdullah y Fausto, aunque viendo la cantidad de minutos de uno y otro parece que el primero de ellos partiría con más opciones de estar en el once.

El ko de Garrido es una 'cuestión de estado' en el vestuario gaditano aunque de puertas hacia afuera se trate de llevar con naturalidad. La lesión del centrocampista con mayor participación en lo que va de temporada es un revés del que debe sobreponerse el propio futbolista, los compañeros y el cuerpo técnico. Con Garrido o sin él, el Cádiz sabe que debe vencer al Tenerife en la tarde-noche del próximo domingo.

La pregunta es clara: ¿Hay vida deportiva de garantía más allá de Garrido? El debate está abierto por si al final la carta que queda es la de la ausencia del bilbaíno. Los médicos saben lo que supone este hombre en el dibujo de Cervera, pero hay que andar con pies de plomo ante un jugador que acumula la friolera de 41 encuentros en la presente campaña entre la competición liguera y la de Copa del Rey. Un total de 37 titularidades y 3.202 minutos que hacen que sus piernas estén casi al límite. Por delante le quedan dos jornadas de la fase regular y posiblemente otros dos encuentros de la primera eliminatoria de la fase de ascenso, que podrían ser dos más si el equipo hace los deberes de manera correcta.

Garrido es Garrido y lo saben los demás jugadores del equipo y del bando contrario. Sin el lesionado José Mari, sus características -casi siempre con un rendimiento óptimo- son únicas en el bloque de jugadores con licencia para jugar, de ahí que se vea como un problema de gran calibre que pueda verse obligado a seguir desde la grada el Cádiz-Tenerife.

El primer objetivo de los responsables médico del equipo es que el futbolista recupere sensaciones y que el traumatismo articular en el tobillo y el esguince del ligamento lateral externo vaya a mejor hasta alcanzar el mínimo de problema para poder rendir sobre el césped. Si ese camino lo recorre Garrido con la esperanza de llegar a tiempo el domingo, la jornada quedará reducida al problema de tener que derrotar al conjunto insular, que no es poco con lo que hay en juego a esta altura de Liga. Pero si el pivote no ofrece argumentos de garantías para ser alineado, Cervera tendrá que tener preparado el 'plan B' para la demarcación reina de su dibujo.

Llegados a este punto hay dos hombres que se encuentran en la mayoría de las apuestas del entorno, ese que hace alineaciones buscando su mejor Cádiz. Muchas voces apuntan a Abdullah como el primer referente para estar junto a Álex Fernández. Otras, las menos, piensan que si en enero se fichó a Fausto Tienza para cumplir esa misión en la medular, la posible baja de Garrido le debe abrir la puerta de la titularidad. Cierto es que Abdullah y Álex son dos futbolistas similares en cuanto al buen manejo del esférico, mientras que Fausto puede dar, a priori, un mayor equilibrio entre la creación y la destrucción del juego.

Abdullah acumula 33 encuentros entre Liga y Copa, y habitualmente ha sido la primera opción cuando uno de los dos indiscutibles, Garrido y Álex, no han podido jugar. Luces y sombras en el de Comores, que posiblemente sea, junto a Perea, el jugador del plantel con más calidad. Pero a Abdullah le ha fallado en ocasiones su implicación y la manera de interpretar el fútbol según las circunstancias de cada partido.

Fausto Tienza suma diez encuentros entre su primera mitad de campaña en el Osasuna y la actual de amarillo. Una participación muy escasa que le sitúa por detrás de Abdullah aunque sus condiciones se aproximen más a las de Garrido. Es el recambio del vasco pero eso no manda en la decisión del entrenador, como se ha demostrado en otras ocasiones.

Cervera apurará hasta comprobar la evolución de Garrido antes de tomar una decisión que, en ningún caso, le va a convencer partiendo de la base de que nadie es igual al bilbaíno.