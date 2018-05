Las piezas para cerrar una línea sin Garrido

Jon Ander Garrido es uno de los jugadores fijo para Álvaro Cervera, que tiene fe ciega en un hombre que representa fielmente el estilo que atesora el equipo. Pero el vasco no estará en el Carlos Belmonte de Albacete y el problema es evidente para cerrar una demarcación en la que nace y muere mucho del éxito que ha llevado al Cádiz, por segunda campaña consecutiva, a pelear el ascenso a Primera División.

El segundo desplazamiento seguido del equipo presenta un dilema en el doble pivote que Cervera debe resolver. No está Garrido y, por lo tanto, el equipo pierde al cerrojo del centro del campo; faltará altura, presencia, lucha y desgaste por él y por todos los demás. El técnico sabe que Fausto Tienza es el sustituto natural del bilbaíno, aunque habrá que esperar al domingo para ver si esa realidad se traduce en su presencia en el once. La otra opción es Abdullah, cuestionado por el propio entrenador hace pocas semanas y que viene dando una de cal y cuatro de arena. De ahí que no haya llegado a buen puerto su renovación.

Con Álex Fernández como líder esta jornada del llamado doble pivote, la cuestión radica en el análisis del acompañante. Fausto es el recambio de Garrido puesto por puesto, si bien los números demuestran que apenas ha contado pues ha jugado en cuatro ocasiones desde que llegó en enero. Algo más de 100 minutos casi cuatro meses después de su aterrizaje.

Abdullah es el otro nombre señalado en rojo. También genera dudas pero los 31 encuentros que lleva a su espalda esta temporada -entre Liga y Copa- hacen que sea una pieza que conozca de memoria la exigencia del técnico. Otra cuestión es que luego la cumpla a rajatabla.