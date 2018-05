"No pienso que sea mi último partido"

álvaro García podría haber dado ayer su última rueda de prensa como jugador del Cádiz, si todo se pone en contra el sábado y el Cádiz no se clasifica para el play-off. Esto unido a que el jugador está llamado a cambiar de aires, abren la puerta a esa posibilidad.

El utrerano no quiere escuchar ni una cosa ni otra. "No pienso que pueda ser mi último partido con la camiseta del Cádiz ni nada, solo pienso en intentar jugar play-off con el Cádiz", añadiendo que "la temporada ya se puede calificar como éxito". "El objetivo está conseguido. Si no hubiéramos conseguido la permanencia habría sido un fracaso y gordo. No jugar el play-off sería doloroso, algo de sufrimiento por verte ahí tanto tiempo pero no creo que fracaso sea la palabra".

Álvaro García habló a caballo entre la pasada jornada y la que viene ahora, la última. "Nos dolió mucho que nos empatara el Tenerife al final pero, pese a todo, seguimos en play-off. Vamos a pelear fuerte para certificarlo este sábado. Estamos trabajando duro para ganar en Granada", explicó. "Desde noviembre estamos ahí y nadie nos ha podido sacar". "Nos lo merecemos y vamos a darlo todo por estar en la fase de ascenso".

En cuanto a las opciones de que reaparezcan Salvi y Barral, dijo que "tenemos un buen servicio médico y son los que deben decir si pueden o no y las sensaciones de los compañeros". "Es un partido bonito y todos queremos estar".

Álvaro García ha quedado en quinta posición, según la encuesta realizada por Sky a los aficionados de LaLiga1|2|3 al mejor jugador de la temporada. Raúl de Tomás (Rayo), Mata (Valladolid) y Borja Iglesias (Zaragoza) son los tres primeros.