El peso de las limitaciones

La magnífica temporada que está realizando el Cádiz hace más llevadera la derrota en casa contra el Tenerife, convertida en un serio aviso del camino empedrado que le espera hasta el epílogo del campeonato en la dura batalla por el acceso a la fase de ascenso, en la que ahora pone los cinco sentidos con la salvación -virtual- en la mano. La facilidad con la que ha solventado el reto de la permanencia -alcanzó los 50 puntos en 30 jornadas, mucho antes de lo que hubiesen imaginado los más optimistas- contrasta con la dificultad para abrazar el objetivo mayor del play-off, como quedó demostrado el pasado domingo en el estadio Ramón de Carranza.

Las dudas que transmitió el equipo amarillo en el primer duelo después del cambio de objetivo, en el choque contra la escuadra insular, van de la mano con el crédito que se ha ganado a pulso gracias a un brillante recorrido global que le mantiene en la tercera posición. ¿Se le puede exigir más a un recién ascendido que figura en el furgón de cola de los clubes con los topes salariales más bajos de la categoría de plata?

La cuestión es que si ha llegado al largo sprint final en una situación privilegiada, está obligado a intentar quedar entre los seis primeros. Si lo consigue, fantástico. En caso contrario, ni mucho menos sería un fracaso aunque quedaría un pequeño regusto amargo de lo que pudo ser y no fue. La ilusión sigue intacta en una contienda inesperada que genera expectativas.

El revés sufrido frente al Tenerife es el mensaje palpable de que el Cádiz debe ofrecer su mejor versión para poder disponer de opciones reales de disputar las eliminatorias por el ascenso. Más allá de la derrota, que forma parte de la competición, la sensación que ofreció el conjunto gaditano no fue nada buena, en principio producto de una mala tarde ante un adversario de enjundia que demostró con hechos su sobrada capacidad para pujar por el premio más goloso.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera ha llegado hasta aquí sólo superado hasta la fecha por el Levante y el Girona, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades, que las tiene. Cuando el Cádiz se topa con un contrincante que no deja espacios atrás y le tapona las bandas, el problema está servido. El dirimido contra el cuadro chicharrero engrosa la reducida nómina de los peores partidos de la temporada, como el de Vallecas o los de casa ante Oviedo y Valladolid. Todos con el idéntico denominador común de la falta de recursos futbolísticos cuando los rivales acumulan hombres en su terreno y tejen una telaraña en los costados. El balón no llega arriba, las ocasiones de gol brillan por su ausencia, no hay remate... Y cuando un equipo no dispara a puerta, a lo máximo que puede aspirar es a un empate a cero. El Tenerife redujo a cenizas las cualidades del Cádiz y el Cádiz, que no dio una en ataque, tampoco tuvo el oficio suficiente para al menos abrazar un punto que no hubiese sido un mal resultado. El equipo perdió fruto de un fallo multiorgánico acompañado de errores individuales que los canarios aprovecharon al máximo, como suelen hacer los amarillos en sus tardes de victoria frente al adversario de turno. Esta vez sufrieron en sus carnes lo que disfrutaron otras ocasiones.

Cuando el jugador más destacado del equipo es el portero, es que algo no ha funcionado bien. La portentosa actuación de Alberto Cifuentes no hizo demorar el cruel desenlace. Paró una, dos, tres... Pero con él solo no es suficiente para evitar el varapalo. Un solo bombero para tanto fuego. Cuando un equipo no ataca ni defiende con unas mínimas garantías, juega con fuego hasta que se quema.

Los amarillos tropezaron con sus limitaciones, impuestas por el sólido armazón canario. Sin poder organizar una contra, sin alternativas por el centro, sin un servicio en condiciones desde tres cuartos, sin un pase acertado en la zona determinante, sin un centro peligroso al interior del área, sin probar las capacidades del portero visitante... El Cádiz bajó el listón pero sólo fue un partido. El anterior lo había ganado en Gerona, donde nadie lo había hecho esta campaña. Del subidón de Montilivi al bajonazo del Carranza el pasado domingo hay un término medio.

Ni el Cádiz va a subir por la vía rápida -el segundo puesto será para el Girona salvo hundimiento- ni va a dejar por el play-off por haber caído en su feudo ante uno de los mejores equipos -si no el mejor- que ha pasado este curso por el santuario cadista.

Una vez más, el Cádiz no supo ganar sin la presencia de Rafidine Abdullah. Cuando él no juega, el conjunto amarillo no consigue doblegar a su contendiente, como ya sucedió en las otras cinco ausencias del comorense. Eso no significa que el equipo no pierda con él sobre el césped, pero cuando Abdullah no está el equipo se resiente. Es el jugador más creativo, con más chispa, capaz de inventar algo de la nada en cualquier momento.