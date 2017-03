"La permanencia hay que celebrarla como un ascenso"

El director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, acudió ayer como invitado a la tertulia deportiva del Ateneo en un acto conducido por Manilo Lapi. En respuesta a pregunta de los asistentes, el representante de club confirmó que el entrenador, Álvaro Cervera, renovará de manera automática por una temporada en el caso de que el equipo consiga la permanencia en Segunda División A, algo que ya comentó el propio técnico el pasado jueves cuando fue preguntado al respecto en rueda de prensa. Su continuidad está reflejada en el contrato que une a ambas partes.

El responsable de la parcela deportiva del club alabó el trabajo que está realizando el preparador cadista. "Llegó la pasada temporada y cambió la dinámica del equipo, y ahora la gran campaña que se está haciendo es en buena parte por mérito del entrenador".

Recordó que el Cádiz está 15 puntos por encima del descenso y animó a que se valore lo que está haciendo el equipo amarillo. No pasó por alto la dificultad de una competición en la que clubes como Rayo Vallecano y Mallorca son ocupantes de la zona de descenso. Aunque está cerca, Cordero recordó que la salvación "aún no está conseguida, falta seis puntos", por lo que apostó por asegurarla lo antes posible. A su juicio, la permanencia, en el momento en que sea una realidad matemática, "habría que celebrarla como si fuera un ascenso". El discurso oficial del club se ciñe a la consecución de ese importante objetivo, aunque el director deportivo no escondió que hay ilusión por hacer algo más. "Lo primero es tener amarrada la salvación y a partir de ahí pensar en algo más por ambición personal y del entrenador y los jugadores. S algo que ya vivó en otros clubes".

Cordero mostró la intención de la entidad cadista de que Brian continúe la próxima campaña en la plantilla. "Es un futbolista con proyección de Primera, está explotando con nosotros y haré todos los esfuerzos para que se pueda quedar dentro de nuestras posibilidades, que están marcadas por el control económico financiero", afirmó sobre el lateral izquierdo, que juega en el Cádiz cedido por el Granada hasta final de la presente campaña.

No pasó por alto que la mayoría de los integrantes del plantel "son un activo del club" al tener contrato con el Cádiz. "Si alguien está interesado en alguno de ellos tiene que sentarse con nosotros".

Reconoció de Gastón del Castillo no ha estado a su meor nivel. "Jugó con la selección argentina sub'20 y debutó en Independiente, es un jugador de futuro que entraba dentro de las posibilidades de nuestra economía. Tiene cualidades, pero no da el máximo que esperábamos, no lo ha demostrado".

Preguntado por Eddy Silvestre, Cordero señaló que "ha aguantado críticas, muchas merecidas. Entrena y compite como uno más y ha mejorado". Respondió que "yo no estaba en el club" a la pregunta realizada por un asistente de quién firmó a Carlos Calvo por tres temporadas.

Cordero avanzó que el Cádiz intentará el próximo curso disponer de un mayor tope salarial para la plantilla. Lo que sí recalcó es que el club "no se puede endeudar, es algo que no permite la Liga de Fútbol Profesional en una medida que es acertada. Tenemos que trabajar en consonancia con nuestras posibilidades económicas".

El director deportivo recibió además muchas preguntas relacionadas con la cantera y más en concreto con el Cádiz B.