Los pequeños grandes detalles que dejan huella

El Cádiz se topa con el Real Oviedo como primer adversario que se queda con los seis puntos en el doble duelo particular ya completado entre la primera y la segunda vuelta. El conjunto carbayón se impuso (0-2) en el estadio Ramón de Carranza en septiembre de 2016 y repitió victoria (2-1) el pasado sábado en el Carlos Tartiere. El equipo amarillo desperdició una oportunidad de oro para haber puntuado y dejar las cosas como estaban con los asturianos y el Tenerife. El cuadro ovetense, que hace dos temporadas ascendió Segunda A a costa de los gaditanos, vuelve a salir vencedor en la categoría de plata. El balance de los últimos cuatro choques entre ambos contendientes es de una igualada (1-1 en el Principado en la ida del play-off) y tres varapalos sufridos por los amarillos: 0-1 en el Carranza en la vuelta de aquella eliminatoria, 0-2 en el presente ejercicio y el 2-1 recién cocinado.

Casi no hace falta decir que el goal average favorece a los azulones, el primero de los rivales directos que supera al Cádiz en ese aspecto que puede resultar fundamental en caso de empate a puntos al final del campeonato. Los amarillos tienen un mejor saldo que el Getafe (triunfo por 3-0 y revés de 3-2) y está por ver cómo queda el balance frente al Tenerife, al que arañó un empate (1-1) en el Heliodoro Rodríguez López y al que se tiene medir en casa el último domingo de marzo en nuevo duelo en las alturas.

Tanto mérito tuvo el triunfo del Oviedo como demérito la derrota de los sureños hace un par de días. El Cádiz no supo defender con eficacia los centros que los locales pusieron en el interior del área y dos cabezazos dieron al traste con las aspiraciones de los visitantes de lograr un resultado positivo. Del posible golpe de autoridad se pasó a la cruda realidad. No va ser nada fácil terminar entre los seis primeros clasificados. Tampoco hay obligación. Pero ya que está ahí, por qué no intentarlo.

fallos atrás, sin peso en la media y sin remate

Los pequeños detalles se convierten en elementos gigantescos que pueden hacer ganar o perder un partido en cualquier momento. Y más en este punto de la competición. Hubiese bastado un poco más de acierto para evitar al menos uno de los dos goles, que fueron fotocopias. Servicio aéreo, enorme pasividad defensiva y definición de cabeza perfecta del oponente. Recibió otro tanto más con la testa -obra de Susaeta- que debió haber subido al marcador. Para optar a las plazas de privilegio hay que andar más espabilado.

El Cádiz se durmió cuando más despierto debía haber estado. Y con los errores consumados, la reacción que otra veces había llegado esta vez no apareció por ningún lado. El conjunto de Álvaro Cervera se había acostumbrado a responder pero no siempre es posible. Entre la inseguridad defensiva, las dificultades en el centro del campo y la ceguera en ataque, la consecuencia lógica fue una derrota que en condiciones normales no se hubiera producido. El equipo fue de más a menos, de un prometedor comienzo a una segunda mitad para olvidar en la que nunca dio la sensación de poder conseguir el empate.

segunda vez que cae tras una remontada

No fue capaz el Cádiz de prolongar ese buen inicio al resto del partido. Lo intentó pero no dio para más. Poco se le puede reprochar a un equipo que, pese a perder ante un adversario que sí se marca como objetivo el ascenso a Primera, continúa asentado en la zona de promoción aunque haya bajado de la tercera a la quinta plaza. La derrota forma parte de la lógica del deporte y lo que debe ocupar a Cervera y los suyos es levantarse de inmediato, aprender de los errores y afrontar con la máxima ambición el próximo encuentro en casa contra el Rayo Vallecano.

Es la segunda ocasión que el Cádiz pierde un partido esta campaña después de ir con ventaja en el marcador. La primera vez fue en el campo del Mirandés condicionado por el desastroso arbitraje del colegiado alicantino Saúl Ais Reig, que expulsó a Gorka Santamaría antes del descanso cuando los gaditanos ganaban 0-2 y en la reanudación volvió a ayudar a los burgaleses con un riguroso penalti que contribuyó a la remontada. De no haber mediado la perjudicial intervención del trencilla, seguramente el Cádiz no hubiese perdido aquel duelo (3-2).

En Oviedo perdió la renta arrastrado por sus fallos en un encuentro desarrollado con tranquilidad pese a que se había calentado en exceso durante la semana. La entidad cadista, con buena voluntad pero sin acierto, lanzó un comunicado a destiempo que el club asturiano empleó como gasolina para prender fuego con una réplica carente de señorío. El Oviedo se empeñó a reabrir la herida de los 155 aficionados carbayones a los que le impidieron el acceso al Carranza en el partido de vuelta de la ronda de ascenso.

la lamentable actitud del club ovetense

Casi dos años después de lo sucedido -en mayo de 2015-, reclamó al Cádiz que pidiese perdón por aquello pero, puestos a recordar historias, se olvidó de dar un mensaje de apoyo a los muchos seguidores cadistas que fueron atacados por ultras del Oviedo en el encuentro de ida de aquel cruce. El club asturiano mira para otro lado, calla ante la acción de los violentos -dijo que no le consta que hubiese altercados- y con esa actitud queda retratado. Personas agredidas, da igual su procedencia, y un club dice que no sabe nada. Ver para creer.

El equipo entrenado por Fernando Hierro, salvo alguna acción puntual, demuestra estar a mucha más altura que los dirigentes de un club que dice que está contra la violencia pero cuando sucede un episodio protagonizado por seguidores suyos -una minoría- se hace el sordo y el ciego y no quiere saber nada.

El partido de la primera vuelta disputado en el Carranza se disputó con absoluta normalidad, Ganó en buena lid el Oviedo, superior al Cádiz. La entidad cadista podía haber recordado entonces aquellas agresiones sufridas por hinchas amarillos en Asturias y haber calentado el partido, pero ni se le pasó por la cabeza. Pasó página como mejor manera de sofocar cualquier atisbo de violencia. No hizo causa belli de aquello y en cambio el Oviedo sigue enrocado con los 155. ¿Hasta cuándo? No se sabe porque Christian Fernández, autor del gol de la victoria, estropeó su buen papel sobre el césped y dedicó su tanto y el triunfo a esos 155 con los que dio por cerra la herida, pero lo único que hizo fue poner la cerilla y el combustible. Su equipo venció, él tuvo protagonismo pero demostró poca elegancia en la victoria. Un deportista que no sabe ganar no es buen deportista. No deja de ser curioso que cierre la herida alguien que hace dos temporadas no militaba en el Oviedo. Quizás no le han contado que aficionados del Cádiz fueron atacados por hinchas ovetenses y en Cádiz nunca se ha hablado de heridas abiertas.