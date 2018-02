Del "no sé" al "sí" hasta pedir disculpas

Uno de los momentos en los que Quique Pina se muestra más dubitativo durante su larga primera declaración en la Audiencia Nacional, desarrollada el pasado 2 febrero -después de la cual el juez ordenó su ingreso en prisión incondicional como medida preventiva- es cuando tiene que ofrecer explicaciones sobre sus obligaciones incumplidas con la Hacienda Pública, uno de los presuntos delitos por los que es investigado. El fiscal le pregunta si declaró el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre los años 2011 y 2016 y su primera respuesta resulta evasiva: "No lo sé, no tengo ni idea, eso es algo que me lo lleva un fiscalista", argumenta el consejero delegado del Cádiz.

Pero el asunto no acaba ahí. El juez tercia en la cuestión y recuerda que la declaración de 2016 se hace en 2017, es decir hace sólo un año. La pregunta es si en los siete últimos años ha hecho la declaración de la renta y Pina entonces cambia la respuesta. "Sí, yo la hago, pero ahora no sé en qué fecha...". El juez le interrumpe y le explica que la pregunta la formula porque lo que consta es que no hace la declaración, algo que resulta raro poco raro porque todo el mundo la hace y Pina está en negocios y en la vida profesional.

Le vuelve a preguntar una vez más si ha hecho la declaración y Pina dice que "no le puedo engañar. Dije al principio que no sé pero supongo que la tendrá porque he tenido salario en el Granada, en Calambur, me extraña mucho porque yo he tenido renta". Y termina la frase con un "no lo sé".

Minutos más tarde, al final de su primera declaración en la Audiencia Nacional, después de varias horas de comparecencia, Pina llega a pedir disculpas por no haber efectuado la declaración de Hacienda. "Si no se ha hecho la renta soy un desastre en eso y me disculpo, es un error, no lo hago para crear un delito".