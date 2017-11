Un paso al frente con juego embellecido

Cuando los de Cervera llevaron el peso del partido se sintieron más cómodos que en la segunda mitad, momento en que los reusenses quisieron ir a por el empate. Fue entonces, en el tramo en que se abría el escenario ideal para el Cádiz, con espacios para sorprender a contramano, cuando se le nublaron la ideas. La vida al revés. Redujo sus internadas en el área, no sentenció cuando mejor lo tenía y la mínima ventaja deparó un final preñado de incertidumbre. Aunque el Reus apretó sin hacer daño, sí tuvo su ocasión con un disparo al larguero que pudo haber cambiado el signo de la quiniela. Hubiese sido injusto, pero el miedo a no ganar fue aumentando hasta que el último pitido dio paso a un alivio generalizado en la parroquia cadista.

Los amarillos no sólo entraron por los costados como Pedro por su casa. Impidieron la salida del balón los visitantes con una eficaz presión atosigante y llevaron la iniciativa en el juego como nunca antes lo habían hecho. Salió a relucir el Cádiz más desconocido, el más resplandeciente, el de un equipo acostumbrado a desenvolverse al contragolpe que se puso el traje de gala para tocar de un lado a otro con criterio milimétrico, con un trato exquisito del esférico, con un fútbol aterciopelado sin renunciar a su habitual rapidez. Todos los jugadores brillaron con luz propia en ataque y en defensa. No pasó un minuto sin que el cuero entrase en el área en una permanente pujanza por el gol, que llegó antes del que sí subió al marcador pero ni el árbitro ni el auxiliar vieron que el balón lanzado por Lucas Bijker traspasó la línea de la portería justo antes de que Pablo Íñiguez lo despejara desde el interior. Con lo que le cuesta al Cádiz hacer un tanto, tuvo que continuar con su persistente asedio hasta que nadie pudo poner en discusión el certero cabezazo con el que Carrillo alojó la pelota en el fondo del arco.

Ganar es sinónimo de tranquilidad en el deporte profesional. Lo que cuenta a la hora de la verdad son los marcadores favorables más allá del buen trabajo que se desarrolle en los ensayos. Sin éxitos lo demás acaba sobrando y ahora que el Cádiz se reconcilia con la victoria, las aguas resultadistas vuelven a su cauce. Servando reconocía poco después del triunfo sobre el Reus que los tres puntos sumados en Almería dieron vida a un equipo amarillo que hasta entonces no encontraba la puerta de salida del laberinto -llegó a encadenar ocho jornadas sin ganar-. No hay nada más reconfortante que hacer realidad el objetivo, no sólo por los puntos. El estado anímico también es fundamental, una inversión encauzada para siguientes envites. A ese quizás se refería el capitán al recordar la victoria de la semana anterior, que sin duda reforzó la autoestima colectiva e individual de unos jugadores que creyeron aún más en lo que hacen.

Marcar antes que el rival abre una autopista hacia la victoria

Al final valió el oportuno tanto de Carrillo originado en un saque de esquina. Fue el primer tanto de la temporada en una acción de estrategia, un factor desequilibrante cuando el gol no llega en jugadas. El fútbol no son matemáticas y cuando el buen juego no se traduce en goles, del atasco se sale con un córner, una falta... Y un gol es aire puro para un equipo que cuando golpea primero saborea el triunfo en casi todos los casos. Marcó antes que su rival contra el Córdoba, el Lugo, el Nástic, el Almería y el Reus. La excepción se dio contra la Cultural Leonesa, cuando dejó escapar un 2-0 en casa y pasó de tener tres puntos en su mano a quedarse sólo con uno. Si empieza por debajo pierde -ante el Oviedo, el Lorca, el Osasuna y el Huesca- pero si se pone por delante gana. Así se resume el recorrido del Cádiz hasta la fecha. La mejor noticia, después de la captura de tres nuevos puntos, es que el equipo amarillo empieza a transmitir sensaciones de consistencia que invitan a un moderado optimismo. No debería pasar apuros para la permanencia antes de explorar cuáles son sus límites. El curso pasado llegó hasta la quinta posición y la fase de ascenso. Puso el listón muy alto. No es fácil repetir o mejorar lo anterior, pero parte de la base de que la única obligación es la salvación y todo lo que venga a partir de ahí será una recompensa añadida. El Cádiz es un equipo competitivo que va a más, solidario en el esfuerzo.