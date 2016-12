"Estoy pasando una etapa muy feliz y bonita de mi vida y quiero disfrutarla"

Alfredo Ortuño Martínez es el hombre de la segunda mitad de 2016, el jugador que mayor sensación causa en el cadismo que disfruta a tope del retorno al fútbol profesional, el delantero total que tanto necesita un equipo... El líder de un proyecto que se escribe con O de Ortuño. El delantero del Cádiz despide el año con los honores que merece, con sus compañeros reconociendo sus méritos, grandes y muchos, y con una afición rendida a sus pies. Cierra una segunda mitad de 2016 simplemente excepcional y mañana abre un 2017 al que pide lo mismo tanto para él como para los colores que defiende esta temporada. Que continúe la fiesta del fútbol.

Diario de Cádiz ha tenido a bien despedir el año con sus lectores tomando como referencia al hombre-gol del Cádiz. El protagonista de tanta alegría después de un cúmulo de sinsabores que se alargaba en el tiempo más de lo deseado desde el fondo del pozo de Segunda División B. Ortuño representa fielmente lo que vive actualmente el equipo del Ramón de Carranza y la afición del conjunto con el que se identifican muchos gaditanos de la capital y la provincia.

El futbolista nacido hace 25 años en Yecla sabe que va camino de hacer historia y que su puntería está volviendo loco al cadismo. "Cierro un año en lo personal bastante bonito y en lo colectivo excepcional tomando como referencia el nivel al que acaba el equipo", declara el jugador en otra muestra de su talante generoso al ensalzar aún más lo que consigue el grupo que sus logros a título particular.

Los número de Ortuño son incuestionables: 18 partidos de Liga en 19 jornadas (todos como titular), alcanzando 1.554 minutos (el tercer jugador de la plantilla con mayor participación por detrás de Alberto Cifuentes y Javier Carpio) y 12 goles. Todo ello cuando todavía faltan dos jornadas para que finalice la primera vuelta en LaLiga 1|2|3. "Los registros están ahí y son motivaciones para venir cada día con más ilusión y entusiasmo a los entrenamientos y a los partidos. Todo esto ayuda a tener retos más altos", explica el murciano, que como deseo para romper sus estadísticas y las del equipo lanza la siguiente frase: "Esperemos que colectiva e individualmente lo vayamos consiguiendo".

Ortuño también comparte plenamente el mensaje que sale del vestuario día a día: Permanencia, permanencia y permanencia, aunque sabe que los aficionados disfrutan con lo que están viendo y con lo que la clasificación permite soñar. Habla desde la prudencia pero... "Está claro que el objetivo es la permanencia. A partir de los cincuenta puntos hablaremos de otras cosas, pero la realidad es que quedan muchos puntos hasta llegar a esos cincuenta", advierte el delantero cadista, amigo del día a día y de ver de una semana a otra qué transmite el equipo y qué dice la clasificación.

El rendimiento que está ofreciendo en la Tacita de Plata no pasa desapercibido por nadie, desde el club que tiene sus derechos federativos, la Unión Deportiva Las Palmas, hasta algunos equipos de la elite que marcan en rojo su nombre a la espera de lo que pueda suceder cuando acabe la campaña con un ariete muy del agrado de importantes conjuntos nacionales. Una situación que inevitablemente traslada la actualidad al mes de junio. ¿Qué pasará con Ortuño cuando finalice la temporada? "Sinceramente, no pienso en el mes de junio ni me apetece pensar en esa fecha. Estoy pasando una etapa muy feliz y bonita de mi vida y quiero disfrutarla. Disfrutar a tope el presente que me está tocando vivir y que las cosas tanto para mí como para el equipo se sigan desarrollando igual de bien".

La explosión deportiva que Ortuño está llevando a cabo en el Cádiz ha provocado reacciones de todo tipo. Una de las más esperadas llegó por parte de Las Palmas, entidad desde la que su director deportivo, Toni Cruz, elogió el papel del futbolista murciano al tiempo que aseguró su permanencia como cedido hasta que concluya la campaña. "Al final es un hecho evidente que pertenezco a Las Palmas y debo agradecer las palabras que tuvieron hacia mí. El deseo es que todos sigan igual de contentos cuando acabe la segunda vuelta", manifiesta el delantero.

La comunión de Ortuño con la masa social cadista es indiscutible. La gente valora el papel de delantero y éste siempre tiene un guiño hacia los suyos. Goles son amores... y entre el cadismo y Ortuño hay que desear que sea un romance duradero. A las puertas de 2017, el ariete lanza el siguiente mensaje: "Me gustaría que la afición siguiera con nosotros como ha sucedido hasta ahora porque le daremos muchas alegrías". Unas palabras que guardan un deseo en forma de éxito, sea una permanencia o algo más.

Ortuño no tiene una varita mágica pero sí la capacidad de mantener en una nube a unos seguidores que le miran con orgullo y presumen de delantero de Primera.