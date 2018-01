Un partido resuelto en apenas 22 minutos

Era, de antemano, una misión muy complicada. Y así fue. El Sevilla se bastó del inicio del partido, exactamente de 22 minutos, para plasmar su superioridad en el Ramón de Carranza. Era un encuentro complejo pero el Cádiz sacó lecturas favorables a pesar de lo feo que pintaba todo al alcanzar el ecuador del choque. Una derrota clara (0-2) que deja la eliminatoria muy lejos, incluso algo más que cuando se dio la sorpresa en el Benito Villamarín. La mejor versión cadista apareció bien pero tarde, coincidiendo también con el brusco bajón de un Sevilla que ya sabe Montella por donde flojea.

El Cádiz sufrió mucho en el primer acto. Los laterales, jugadores con poca participación -sobre todo Rober Correa- lo pasaron mal ante el potencial de Jesús Navas y Nolito. Precisamente este último demostró una rapidez mental de pocos para culminar la acción del 0-1 colocando el esférico en el palo más cercano de un Rubén Yáñez que esperaba al lanzamiento al lado totalmente contrario.

El Cádiz esperó a un adversario potente y que, además, el miércoles fue sorprendentemente vertical. Banega, desde una posición más adelantada, no sufrió para recibir y girar, recibir y girar, recibir y girar... Cuantas veces fueran precisas para que la maquinaria sevillista no bajara su intensidad. Y es que a la mayor calidad había que unir que Montella no dejó lugar a las dudas y puso a los mejores.

Cervera sabía que el primer tiempo se iba a la basura aunque al principio soñaba con aguantarlo con el 0-0 que tan bien se le da. No fue así porque Nolito y Jesús Navas -éste aprovechando un error mayúsculo de Brian Oliván- pusieron demasiada tierra de por medio.

El descanso dio paso a los movimientos mentales del Cádiz, más de que piezas porque los primeros cambios llegaron en el minuto 70, que mostró otra cara a partir de hacerse notar en el centro del campo. Esos retoques y una mayor velocidad a la hora de salir hacia el área de Sergio Rico resultaron suficientes para que el choque se equilibrara en el juego y en la posesión (44% y 56% al acabar el encuentro para cadistas y sevillistas, respectivamente).

La intensidad del Cádiz provocó que Montella empezara a ver la cara fea de su equipo, la que llevó a Berizzo a salir antes de tiempo. Habría que analizar si ese sesteo del Sevilla fue pensando en el derbi contra el Betis o porque el Cádiz definitivamente había encontrado la forma de hincarle el diente. Lo seguro es que una cosa fue de la mano con la otra y el choque cambió.

Lo hizo todavía más cuando Salvi y Álvaro García aparecieron junto al cuarto árbitro para ingresar en la eliminatoria. Las balas del Cádiz estaban preparadas para lanzarse sobre la portería cadista. Además, la entrada del sanluqueño y del utrerano coincidió con la salida del campo de Banega, lo que definitivamente dio paso a un duelo de fuerza más pareja.

Precisamente la pareja de moda demostró una vez más que es candidata a salir del Cádiz para jugar en la elite. Fabricó una acción que acabó con el penalti de Sergio Rico sobre Salvi. Lástima que la pena máxima esté siendo esta campaña eso mismo para los amarillos.

Lo mejor, a pesar del 0-2, es que un rival inferior como el Cádiz puso en apuros al Sevilla. ¿Qué hubiera sucedido si el penalti acaba dentro? Cualquiera sabe pero Carranza hubiera rugido como pocas veces para que David tratara de intimidar aún más a Goliat. No lo hizo pero las sensaciones de un Cádiz con pocos titulares se ganó el aprobado.