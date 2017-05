"El partido nos puede abrir la puerta del play-off"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de que el equipo necesita la victoria. "Cuanto más tiempo llevas sin ganar más cerca estás de lograr el triunfo. Con esa ilusión afrontamos el partido", ha señalado en El Rosal el técnico en la previa del encuentro contra el Córdoba.

"La visión que tenemos es que si ganamos podemos seguir en una dinámica parecida que nos puede hacer meternos en el play-off y si no ganamos estamos en una dinámica que no nos pueda a meter", ha afirmado el técnico, que subrayado que "es el partido que nos puede abrir las puertas de acabar la temporada donde queremos".

El preparador cadista espera un duelo "largo, incómodo, con miedo de los dos, miedo a perder del Córdoba y miedo a no ganar del Cádiz. Espero que no cometamos errores y contar con el apoyo de la afición".

Cervera califica de "sensible" la baja de José Mari, "un jugador clave", y mantiene la duda de Garrido, con dolores en el antebrazo que lesionó hace dos meses. "Si no estuviéramos en el momento en el que estamos sería para parar, pero espero que esté disponible, hace el equipo está más implicado cuando no tiene la pelota".

El míster ha valorado que el Càdiz lleve siete jornadas sin perder aunque ha reconocido que "ganamos poco y no es un buen dato". Eso sí, "el gol al final en Huesca, el de Zaragoza, nos dan la posibilidad de estar ahí".