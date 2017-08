"El partido fue parejo en las áreas"

El entrenador cadista, Álvaro Cervera, se presentó en la sala de prensa del estadio Carranza "fastidiado por la sensación con la que ha acabado el trofeo el equipo". El preparador amarillo no vio falta de intensidad en sus jugadores puesto que para el guineano "en las áreas el partido ha estado muy parejo, a diferencia de lo que el resultado final muestra. Nuestra primera parte no ha sido mala pero la segunda sí" lamentó Cervera. La superioridad que terminó por reflejar el marcador fue "porque el Villarreal es de superior categoría y eso se nota" apuntó el técnico.

Preguntado acerca de los nuevos -en estos dos partidos han jugado todos los que han estado disponibles- comentó que "nosotros mejoramos cuando no hacemos cosas nuevas, cuando hacemos las cosas de siempre. En eso estamos con los recién llegados". El debut liguero ante el Córdoba está a menos de una semana y para Cervera, el partido "no llega pronto, sólo tenemos menos tiempo para meternos en nuestra dinámica. Tenemos una semana para enseñar a los nuevos que en el Cádiz no se regala nada" puntualizó de nuevo el míster, que se le notó enfadado con esos tres regalos que costaron los goles de Soriano y Bakambu, este último por partida doble.

Cervera recordó los partidos perdidos contra el Rayo Vallecano y el Oviedo al comienzo de liga y por eso deseó "no volver a repetir los errores del pasado. Hay una base hecha y hay que aprovecharla". El mediapunta Rubén Cruz sólo duró tres minutos en el maltrecho césped del estadio gaditano y sobre esta incidencia fue cuestionado el técnico cadista que se mostró preocupado: "Rubén ha notado algo en el isquio pero no sabemos si es tirón o subida. En cualquier caso es algo que nos preocupa y veremos su evolución en la semana".

Tanto el guineano como Fran Escribá se mostraron enfadados por el césped. El preparador valenciano comentó sobre este problema que "los perjudicados son los espectadores. En un campo así es difícil jugar al fútbol." También quiso resaltar que "la diferencia entre ambos equipos hoy ha sido la pegada. El Cádiz tiene jugadores con experiencia en Primera y ya demostraron de que son capaces".