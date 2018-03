"Será un partido duro, de mucha intensidad"

Los diferentes partes del tiempo dan una tregua a partir de esta tarde-noche en la capital gaditana en cuanto a lluvias, tan presentes en las últimas semanas. Por lo tanto el choque entre el Cádiz y el Huesca se desarrollará mañana sin riesgo de precipitaciones, lo que puede favorecer la llegada de seguidores a pesar de la dificultad que entraña competir contra las cuatro hermandades que ese día harán estación de penitencia por las calles de la ciudad.

El entrenador del Huesca, Juan Francisco Ferrer Rubi, habló ayer de la actualidad de su equipo y de la difícil cita que les aguarda a él y a sus pupilos en el Ramón de Carranza.

Después de cinco jornadas sin saborear un triunfo, hay dudas sobre la capacidad del equipo azulgrana, aunque el técnico es optimista. "Si dijera que veo mal al equipo, estaría engañando. Nosotros no renunciamos a ninguna plaza. Vamos segundos, pero no decimos que no a ir primeros, que es nuestra ilusión. Por desgracia o no, somos un cuerpo técnico muy optimista, y que traslada realismo pero también optimismo y allí estamos, peleando al máximo", aseguraba en su comparecencia previa al desplazamiento a Cádiz.

Rubi no negaba que la cita contra el Cádiz se presenta cargada de complejidad. "En casa no ha encajado ningún gol en la primera parte, es el equipo menos goleado de la categoría, pero yo creo que somos dos conjuntos muy igualados, y que tenemos las mismas opciones de ganar que pueden tener ellos", apuntaba antes de agregar que "se espera un partido duro, de muchísima intensidad, de un punto de notarse lo que hay en juego, y con una afición que intentará empujar para bien". "Nosotros tenemos ganas de reivindicarnos en un escenario importante. Ver un Huesca que va a intentar poner en muchas dificultades al Cádiz, y estamos seguro que lo vamos a hacer".