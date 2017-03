Les parte un Rayo

Con la pertinente disculpa por adelantado a los supersticiosos y el reconocimiento de que puede incluso que la presente información no debiera siquiera ver la luz si no fuera porque el rigor profesional debe marcar la pauta, un simple vistazo a la tabla clasificatoria de LaLiga 1|2|3 pone claramente de manifiesto que el próximo domingo visitará el Ramón de Carranza el peor equipo de toda la categoría a domicilio, un dato significativo en la misma medida que añade un plus de presión al Cádiz en su objetivo de amarrar los tres puntos en litigio y alcanzar los 47 para quedarse sólo a un paso del ansiado medio centenar que prácticamente asegura la permanencia.En efecto, el Rayo presenta como visitante los peores números de toda la Segunda División, sin duda alguna un hecho que explica en cierto modo que en estos momentos ocupe, en la 19ª posición, plaza de descenso a Segunda B. Después de 13 encuentros disputados lejos de su estadio, únicamente ha sido capaz de sacar tajada en tres ocasiones, totalizando 5 puntos que le dejan uno por detrás de Almería y Alcorcón pero con un promedio todavía más bajo, ya que mientras que los de Vallecas consiguen una media de 0,38 puntos por partido, el Almería obtiene 0,40 (6 puntos en 15 partidos) y el Alcorcón se va hasta los 0,42 (6 puntos en 14 partidos).Hasta la fecha, las únicas alegrías de los madrileños en sus salidas se reducen a un triunfo y dos empates. Por orden cronológico, en la 7ª jornada, en Reus, Amaya igualó en el minuto 92 el tanto con el que Ramón Folch había adelantado a los catalanes en el 22’. En la 17ª, en Tarragona, Javi Guerra anotó el tanto de la victoria por la mínima contra el Nástic a falta de dos para la conclusión. Y en la 20ª, en Córdoba, el duelo terminó con el 0-0 inicial.Además de Rayo, Almería y Alcorcón, también cuentan únicamente con un triunfo foráneo el Mallorca, igualmente en puesto de descenso, y el colista Mirandés, aunque en ambos casos llegan a los 9 puntos gracias a seis tablas. De las cinco escuadras citadas, sólo el Alcorcón se encuentra fuera de la zona de descenso.Otro aspecto que ayuda a comprender el bajo rendimiento rayista cuando actúa fuera de su feudo es el de goles marcados, una clasificación en la que marcha como el tercer peor clasificado con 8 dianas, sólo por delante del Alcorcón, con 5, y el Almería, con 7.Sin embargo, no deja de resultar curioso que el titular de Vallecas no aparezca ni de lejos entre los peores de la categoría en cuanto a tantos encajados a domicilio. Es más, con 20 goles en contra, nada menos que 12 equipos han visto su portería perforada más veces, llamando poderosamente la atención que algunos de ellos, como es el caso del Oviedo (23) y el Getafe (21), incluso ocupen en estos instantes puestos de play-off.Y es precisamente este dato el que debe mantener en alerta a los hombres de Álvaro Cervera, que harían muy mal con fiarse de lo que dice la clasificación a la hora de afrontar el choque del domingo. En este sentido, les vendrá muy pero que muy bien tener en cuenta y presente que, aunque es del todo cierto que ha perdido 10 de sus 13 partidos como visitante, el Rayo cosechó ocho de esas derrotas cayendo por un gol de diferencia. En el Martínez Valero de Elche, en Miranda de Ebro, en el José Zorrilla de Valladolid y en el Iberostar Estadio de Palma de Mallorca el marcador final registró un 2-1, el resultado más repetido. Por su parte, en el Ángel Carro de Lugo, en el Ciudad de Valencia del Levante y en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe la contienda finalizó con un 1-0. Y en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, con un 3-2. En cuatro de esas citas, además, los madrileños no estuvieron demasiado lejos de llevarse algo positivo, no en vano en Elche y en Valladolid comenzaron ganando, mientras que en Anduva llegaron a establecer el 1-1 y en Getafe sólo cedieron en la prolongación.Todo lo expuesto permite concluir que el Rayo no será ni por asomo un adversario asequible para el Cádiz, que tampoco debe olvidar lo sucedido en el choque de la primera vuelta en Vallecas, en el que cosechó su derrota más contundente (3-0). La entidad del rival, que lucha por no bajar pese a su condición de recién descendido de Primera División, y la incuestionable calidad de su plantilla se antojan del mismo modo como una invitación a la prudencia por más que los números reflejen lo que reflejan.