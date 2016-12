El ojo clínico del entrenador

Álvaro Cervera suele destilar humildad en sus declaraciones, la misma que marca el camino del Cádiz en su de momento feliz andadura en la recuperada categoría de plata. El entrenador demuestra conocer en profundidad a su plantilla y también sus límites. No hace mucho tiempo, ya iniciado el torneo de la regularidad, cuando el conjunto amarillo todavía estaba muy lejos de la cuarta posición que ahora ocupa, el técnico afirmó sin rodeos que hay plantilla para recorrer la Liga entre los diez primeros de la clasificación. No es fácil medir las posibilidades de uno mismo porque también cuenta el potencial de los demás equipos que militan en Segunda División A. El paso de las jornadas empieza a consolidar el pensamiento hecho público por el preparador cadista. El Cádiz acumula tres capítulos consecutivos -los tres últimos- instalado entre los diez primeros: cuarto en los episodios 18º y 19ª y sexto en el 17º. Se acostumbra a vivir en la parte alta de la tabla aunque la igualdad que reina en LaLiga 1|2|3 hace inviable, al menos de momento, adquirir cierta estabilidad porque un par de tropiezos seguidos conducen a la parte medio baja.El equipo gaditano suma 30 puntos pero el Elche -próximo rival de los amarillos-, décimo, sólo tiene cuatro menos, 26, los mismos que el 11º -Tenerife- y 12º -Real Oviedo-. El premio de vivir en las alturas hay que ganarlo en cada partido.Antes de auparse a los peldaños altos de la escalera clasificatoria, el Cádiz habitó de manera usual en la segunda mitad de la tabla. Hasta 13 jornadas -de las 19 ya tachadas del calendario- las pasó en esa zona a la que en principio destinado en su condición de recién ascendido: tres en descenso (19º), cinco en el 12º puesto, y una en el 11º, 12º, 14º, 16º y 17º. Antes de agarrarse con decisión al cuarto lugar pasó por el octavo en dos ocasiones, en una por el noveno y en otra por el sexto en el que fue el anticipo del salto más reciente que tanta ilusión ha despertado en el seno de la afición.Pero lo más importante a día de hoy para el Cádiz es que puede respirar con absoluta calma alejado de las fastidiosas posiciones de descenso. Los nueve puntos de amplio margen que dispone sobre la 19ª plaza, sin olvidar los 15 puestos que está por encima, se convierten en el colchón que da la tranquilidad necesaria para competir. No se había alejado tanto del abismo hasta la última jornada del año. La presión baja enteros cuanto más separados están los rivales director y más cerca está el objetivo.El reto inmediato de Cervera, a la vuelta de las vacaciones, es seguir demostrando con hechos que el equipo tiene calidad suficiente para residir en la zona media alta de la tabla. Ymás si llegan refuerzos en enero.