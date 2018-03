Más obligado que nunca

El Cádiz no levanta cabeza desde se colocó hace justo un mes -tras la celebrada victoria sobre el Real Oviedo- a un solo paso de alcanzar la cifra redonda de 50 puntos rotulada con trazo grueso al comienzo de la temporada. Tras remontar en casa frente al Real Oviedo se situó entonces con 47, estable en el segundo escalón de la clasificación y en una posición inmejorable para cerrar el objetivo prioritario con una prontitud inimaginable allá por el mes de agosto.

Pero fue llegar a la frontera de los 50 y sufrir una parálisis que sólo le permitió avanzar un punto en las últimas tres jornadas -acredita 48- que le hicieron descender dos plazas, de la segunda a la cuarta actual. No deja, sin embargo, de ser una situación de privilegio desde la que afronta el 30º episodio liguero contra el Sevilla Atlético -a partir de las ocho de la tarde en el estadio Ramón de Carranza, ofrecido en directo por televisión a través de los habituales canales de pago-.

La cita se presenta con todos los condicionantes para que el conjunto amarillo certifique de una vez ese modesto objetivo que se ha quedado pequeño y pueda girar su discurso hacia un reto más ambicioso acorde con su ubicación en la parte alta. Juega en casa frente al colista de LaLiga 1|2|3, hundido del todo en la tabla con sólo 16 puntos de los 90 disputados, con más de pie y medio en Segunda División B y un balance que no puede ser más negativo. El filial sevillista cuenta por derrota los ocho partidos de la segunda vuelta -sólo ha ganado dos en toda la temporada- en una clara demostración de su desenganche de la competición.

Los números del adversario son tan deficientes que no hay excusa que valga para un Cádiz que tiene la oportunidad y el deber de remontar el vuelo con un triunfo que le llevaría hasta los 51 puntos y le daría un respiro en una tabla que se ha apretado en la zona noble. La lista de candidatos al ascenso es interminable.

No hay enemigo fácil en la categoría de plata pero en teoría el Sevilla Atlético es el rival adecuado para la necesaria reacción de los locales, que necesitan un pequeño impulso con tres puntos que romperían la mala racha y elevarían la autoestima de cara a los compromisos venideros.

La victoria es una misión urgente. No puede esperar más porque una legión de perseguidores anda al acecho. Todo lo que no sea vencer alimentará las dudas de un equipo al que no le acompañan los resultados en los últimos tiempos.

Los futbolistas entrenados por Álvaro Cervera encaran el choque con presión aunque con optimismo después de la buena imagen que ofrecieron en la segunda parte del encuentro contra la escuadra navarra, en la que merecieron como mínimo un empate que no consiguieron arrastrados por la falta de puntería de remate, un problema con visos de hacerse crónico si no corrigen la tendencia de los últimos tres encuentros, en los que dejó a cero la portería contraria.

Esa segunda parte, y no la nefasta primera, es el espejo en el que se fija el Cádiz para tratar de superar a un contrincante plagado de jóvenes con tanta calidad como inexperiencia, sobre todo en la defensa. Es una ocasión de oro para recuperar la amistad con el gol, el bien más preciado que luego se traduce en puntos.

Los anfitriones tienen la misión de acabar con la sequía y para ello pretenden prolongar las sensaciones positivas -pese a la derrota en Navarra- más allá de 45 minutos. Se trata de encontrar la regularidad en el juego y dar con la diana en la definición, sin confianzas porque las promesas sevillistas plantan cara pese a las derrotas. No lo ponen nada fácil y por ello los de Cervera tienen que rendir al máximo para aspirar a la victoria.

El preparador cadista realizará como mínimo un par de cambios en la alineación en relación con la que sacó hace siete días en Pamplona. Salvo sorpresa tendrá un mayor acento atacante. No volverá a juntar en el centro del campo a dos jugadores de corte defensivo como son Jon Ander Garrido y Fausto Tienza -este último se caería del equipo-. A priori recurrirá a un once más ofensivo en el que tendría cabida Alberto Perea, el auténtico artífice de la mejoría del Cádiz en El Sadar tras el descanso. Si entra de inicio el albaceteño, jugador que aporta chispa, de mediapunta el dibujo sería en principio un 4-4-1-1, con Salvi y Álvaro García en las bandas y la sempiterna duda de quién saldrá en punta. Jona fue el titular en los tres duelos más recientes aunque podría haber un cambio de inquilino. El misterio se resolverá a última hora.

La primera convocatoria de 20 futbolistas destaca por las ausencia de Fausto y Mikel Villanueva, que pasan directamente de la titularidad a la grada. El central deja de ocupa el lateral izquierdo tras la experiencia fallida de los dos partidos anteriores y la normalidad vuelve a ese puesto con el regreso de Lucas Bijker. Los jugadores citados por el entrenador son Alberto Cifuentes, Rubén Yáñez, Javier Carpio, Rober Correa, Servando, Marcos Mauro, Ivan Kecojevic, Lucas Bijker, Jon Ander Garrido, Álex Fernández, Rafidine Abdullah, Eugeni Valderrama, Salvi, Moha Traoré, Aitor, Álvaro García, Alberto Perea, David Barral, Jona Mejía y José Ángel Carrillo. Cervera tendrá que hacer dos descartes antes del partido. Se quedan también fuera por motivos técnicos Brian Oliván y Nico Hidalgo. La única baja por problemas físicos es la de Dani Romera, que ya ser perdió la cita ante el Osasuna.