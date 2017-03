10 objetivos en Gerona

El encuentro entre el segundo clasificado, el Girona, y el tercero, el Cádiz amarillo- adquiere el rango de partidazo que mide la temperatura de dos escuadras que disfrutan un excelente momento de forma, mayor en el caso de los que el próximo domingo -a partir de las seis de la tarde- ejercerán de anfitriones, que llevan seis jornadas consecutivas sin perder, han ganado sus últimos ocho compromisos dirimidos en su feudo y no conocen la derrota desde el inicio de la temporada. El reto está servido para los gaditanos.

La prueba no puede ser más estimulante para un Cádiz al que este partido le puede cambiar la vida en caso de llevarse una victoria que tendría un valor incalculable más allá de los tres puntos. Los hombres de Cervera disponen de una oportunidad de oro para cumplir varios objetivos de una tacada en el campo del adversario más complicado. Diez son los retos que afronta el Cádiz en el Noreste de España:

1 Un triunfo supondría llegar a la cifra mágica de los 50 puntos, los que en teoría deberían ser suficientes para dar por finiquitada la tarea de la permanencia, el gran objetivo que estableció el club en su retorno a Segunda División A. No hay mayor exigencia que la salvación aunque sí una ambición infinita por sacar una nota muy superior al aprobado.

2 Con la salvación asegurada el discurso cambia y también el reto, que pasa a ser el de la contienda por el ascenso a través de la promoción. El preparador cadista lo anunció justo después del triunfo contra el Rayo Vallecano: "si vencemos al Girona habrá que quitarse la careta". Fue su manera de decir que ya no habrá que esconder en qué faena anda ocupado el Cádiz.

3Conseguir tres puntos más ante el equipo más en forma supondría consolidar aún más la estancia en la residencia del play-off porque aumentaría su ventaja sobre algunos de sus rivales directos, los que están dentro de la zona vip -hasta el sexto- y los perseguidores. El Tenerife, cuarto con 46 puntos -uno más que los gaditanos-, encara una incómoda cita en casa ante el correoso Reus antes de visitar el Ramón de Carranza. El Oviedo, quinto con 46, comparece en el campo de un Rayo muy necesitado. El Getafe, sexto con 44, acude a la cancha de un UCAM Murcia que también quiere sumar para alejarse del descenso. Más importante que meter puntos a los equipos que están inmediatamente detrás es incrementar la distancia con el séptimo -Huesca- y el octavo -Real Valladolid-. El cuadro aragonés recibe a un Mallorca al que le urge puntuar para salir del descenso. El cuadro blanquivioleta se presenta en el terreno de un Alcorcón que está cerca del sótano.La misma oportunidad que el Cádiz la ven el resto de adversarios para superar en la tabla o acercarse a los amarillos.

4 Un triunfo el domingo en Montilivi sería un auténtico golpe de autoridad, el mayor del Cádiz en toda la temporada a la espera de lo que está por llegar en la recta final de una campaña que de momento está superando todas las expectativas. Esos tres puntos colocarían a los gaditanos en el centro del foco de atención como serio candidato al ascenso. Daría un serio aviso de los demás si es capaz de conseguir lo que nadie ha logrado hasta la fecha. Metería miedo a sus rivales directos, que verían a los amarillos como un contrincante aún más rocoso.

5 Salir por la puerta grande del estadio del Girona es la mejor forma de reivindicación colectiva e individual de un equipo que forja sus éxitos en el trabajo en bloque pero que también destaca por las elevadas prestaciones que ofrecen sus jugadores. Habrá muchos ojos puestos en ese duelo en las alturas que acapara la atención y es una buena ocasión para demostrar actitud y aptitud, para competir al máximo, sin complejos. Sin temores. Hay jugadores que llaman a la puerta de Primera y el partido es un escaparate idóneo.

6 El encuentro contra uno de los dos huesos más duros de la categoría de pata -el otro es el líder Levante- es la prueba del algodón para comprobar si el Cádiz está capacitado pata plantar cara a los mejores y, por tanto, para poder contar con opciones reales de ascenso llegado el caso si que al final se mantiene entre los seis primeros. Es un verdadero envite con etiqueta de play-off, aunque ya no volverá a toparse con el rival porque el Girona tiene todas las papeletas para subir a Primera de forma directa por el camino más recto.

7 El Cádiz afronta la última oportunidad de imponerse a domicilio a uno de los contendientes que marchan entre los seis primeros en la clasificación. En su día obtuvo un meritorio empate a cero en el campo del Levante e igualó a uno en Tenerife, pero perdió (2-1) en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe y después en el Carlos Tartiere frente al Oviedo (2-1) en dos envites en los que pudo haber pescado algún punto. Una triunfo en el estadio del segundo en la tabla sería un auténtico aldabonazo.

8 No hay nada que eleve más la autoestima de un equipo que ganar partidos, y más si lo consigue lejos de su feudo por la dificultad que entraña. Una de las razones por las que el Cádiz buscará romper el fortín de Montilivi con una victoria en Girona será para aumentar aún más su grado de confianza de cara al sprint definitivo de la temporada. Y a corto plazo le daría tranquilidad para recibir al Tenerife -el siguiente domingo- en el que será otro choque contra un de los rivales más fuertes de la Liga.

9 Dejar la portería a cero es una misión difícil pero no imposible en el campo de un rival que si por algo sobresale es por su facilidad para fabricar ocasiones y marcar goles. El Girona ha anotado en todos sus compromisos como local y el Cádiz tiene dos vías -pueden ir entrelazadas- para tratar de dar la campanada: no recibir un gol y con ello al menos asegurarse un punto como mínimo; o aunque el equipo catalán marque, el conjunto amarillo tenga acierto de cara la portería contraria y sepa responder con goles.

10 El objetivo siempre es la victoria, aunque cuando no es posible el éxito completo el empate no es una mala compañía. Arañar un punto en un estadio donde no ha ganado nadie más que el Girona no sería un desenlace negativo, pero antes de un encuentro la aspiración siempre es la máxima. En caso de triunfo cadista se abriría una pequeñísima rendija a la esperanza de un ascenso directo que seguiría estando muy lejos. En el supuesto de que el Cádiz ganase el domingo, el equipo de Pablo Machín todavía estaría ocho puntos por encima del conjunto gaditano. Demasiado lejos.