"Nuestro objetivo es competir"

El esfuerzo del Cádiz quedó fuera de toda duda para Álvaro Cervera, si bien el técnico del conjunto amarillo lamentaba esas variaciones en la forma de jugar que se alejan del estilo suyo, al tiempo que reconocía las buenas maneras del Huesca.

En la sala de prensa del Ramón de Carranza, señaló en primer lugar que "fue un partido muy disputado, con muchas pelotas en el área pero sin concretar nada, excepto al final con algunos remates y el balón al palo". "Con nuestras armas, hemos jugado contra un gran equipo". Posteriormente el máximo responsable del plantel gaditano, indicaba que "en el primer tiempo quisimos jugar a lo de ellos y nos marcaron el 0-1 en un contraataque y eso no puede ser. Ya en la segunda parte -continuaba- hemos jugado a lo que juega el Cádiz y hemos empatado".

Y salió a relucir su versión más crítica. "A mí no me ha gustado, eso no lo concibo. No puede ser que dos córners nuestros acaben en nuestra área. Contra estos equipos no podemos jugar de otra manera. El equipo puede jugar mal o bien pero hemos tenido intensidad; a lo mejor mal dirigida pero la hemos tenido".

Cervera explicaba que para estar arriba "hay una manera de competir con la que nos podemos acercar a estos equipos". "Sigo pensando que estos equipos tienen más armas que nosotros y si nosotros conseguimos que no las pongan, podemos ganar. Al final jugamos con fuego dándoles esas contras y el balón fue al palo, pero pudo entrar".

Las dolencias a lo largo del choque, de Perea y Salvi, también le trastocó los planes. "Las lesiones nos afectan porque cambias el equipo y luego lo vuelves a cambiar. Somos un equipo que tenemos lesiones pronto, no es la primera vez", destacando seguidamente a Eugeni: "Ha hecho un gran esfuerzo y para Barral y Moha era complicado jugar arriba estando el partido tan roto".

Reconoció que a Álex Fernández le está costando en el doble pivote, su puesto al estar de baja José Mari. "Sin balón sigue siendo igual de bueno, pero le cuesta más porque hay más desgaste. Con el balón está más espeso porque está más cansado. Cuando un jugador retrasa su posición tiene que sufrir más".

En la parte final de su intervención, dijo que "nuestro objetivo es competir, y no podemos dejar al Huesca hacer cuatro contras en los minutos finales", se lamentaba.