Álvaro Cervera ha hablado del empate ante el Huesca. "Ha sido un partido muy disputado en el que ellos han podido rematar al palo. Un gran equipo", ha indicado del cuadro oscense.

El técnico cadista ha destacado que "en la segunda parte hemos jugado a lo que juega el Cádiz, y hemos empatado", y ha agregado que "no nos pueden marcar en un contragolpe". "No concibo que dos córners a favor acaben en nuestro área. Contra estos equipos no puedes jugar de otra manera".

Para acabar, ha apuntado que "nuestro objetivo es competir". "Hay una manera de competir pero entiendo que muchos de estos equipos tienen más armas que nosotros".