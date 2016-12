"No tenemos necesidad de vender en enero"

La competición se detiene durante el periodo navideño y es momento para la reflexión sobre la marcha del equipo y la inminente apertura del mercado de invierno, tanto en salidas como para entradas. El director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, lo tiene muy claro. "El balance es muy bueno porque tenemos 30 puntos pero sobre todo por el hambre y las ganas de mejorar que siempre demuestra el equipo. Vamos de menos a más y estamos contentos. A comienzos de la temporada ya dije que esto es muy largo y muy duro porque se demuestra que en Segunda cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nos costó entrar pero se ha ido a más y la palabra equipo se hace valer en su máxima expresión. Vamos todos a una y eso se nota".

El cuarto puesto no varía un milímetro el objetivo trazado por el club en su vuelta a Segunda. "De momento no hay nada conseguido y la meta es la misma: seguir remando hasta llegar a la salvación. No podemos olvidar nunca de dónde viene el club. El deseo es cumplir cuanto antes el reto y sería a partir de entonces, nunca antes, cuando en todo caso se podría hablar de cotas más altas. A todo el mundo le gusta estar arriba, pero hay que ir paso a paso y pensar en lo que tenemos que hacer. Lo importante es cómo trabaja el equipo. En el partido contra el Sevilla Atlético, cuatro jugadores corrieron a tope en busca del cuarto gol en el minuto 93 y esa acción resume con claridad el hambre que tiene este equipo". La ambición, la humildad y la intensidad son algunas de las claves del éxito cosechado hasta la 19ª jornada del campeonato.

Llegaron muchos futbolistas en verano y otros que continuaron se estrenaron con un alto nivel en Segunda, como Aridane, Garrido y Salvi. "Se dio con la tecla a base de imaginación. No tembló el pulso a la hora de cambiar la plantilla y se demuestra que con ilusión, hambre y poderío físico hay mimbres para estar ahí. Los debutantes lo están haciendo muy bien, no tienen techo", sostiene el cartagenero.

Aunque las estadísticas revelan que nunca descendió un equipo que llevaba 30 puntos en la 19ª jornada, Cordero es prudente. "No me fijo en las estadísticas. Lo importante es lo que hemos hecho y lo que queda por hacer. Estamos en una racha de buen juego y de una buena imagen de equipo y hay que seguir en la misma dirección". Y es que si por algo se caracteriza la categoría de plata es "por las pequeñas diferencias". El Cádiz habita en una posición privilegiada, "pero hay otras plantillas que por nombres debe estar arriba". Por eso Cordero insiste en el "hambre" de los jugadores del conjunto amarillo cada fin de semana.

El puesto que ocupa el Cádiz ha generado una corriente de ilusión en la hinchada. "Es lógico que la afición se ilusione y sueñe. La gente ha madurado con tanta penuria en los últimos años. Ahora la situación es buena y no hay que romper esa ilusión. Todos hubiésemos firmado estar así al principio de la temporada. Pero no podemos olvidar que el objetivo todavía no está conseguido". Prudencia ante todo.

Alfredo Ortuño se sale con sus goles -lleva una docena-, pero al director deportivo no le sorprende el rendimiento del delantero. "No me extraña lo que está haciendo porque le conozco bien a él y a su familia. Apostamos por él en La Hoya y ahora en el Cádiz. Sé qué tipo de persona es. Es una buena persona. Los compañeros lo quieren, es humilde, se hace querer. Él sabe que depende el resto del equipo. La humildad es la clave porque con gente humilde el equipo se hace más grande. Ortuño tuvo inestabilidad y ahora tiene continuidad aquí con una temporada completa. No hay posibilidad de que salga en enero".

Lo que si es complicado es que continúe la próxima campaña. "Es difícil que siga aquí. Está llamado a ser uno de los máximos goleadores de la categoría. Ojalá se quedara muchos años en el Cádiz, pero dependemos de otro club -Las Palmas- con el que tiene contrato. Lo que está claro es que se queda con nosotros hasta el 30 de junio y no sabemos qué puede pasar en el futuro. Ahora hay que disfrutar del momento del Cádiz con Ortuño".

El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina y el Cádiz se va a hacer notar, aunque Cordero asegura que "me preocupa más las salidas que las llegadas porque hay control financiero y para poder traer futbolistas hay que descartar otros para disponer de margen". El club está dispuesto a mejorar la plantilla "pero sin prisas. Estamos en una buena situación y no tenemos que ir como locos".

Sí se avanza en posibles salidas de jugadores y los primeros que pueden abandonar el club son Carlos Calvo, Juanjo y Abel Gómez. "Se ha hablado con Carlos Calvo para buscar una salida, como ya se intentó en verano. Es un buen profesional que ha entrenado bien e incluso dispuso de su momento para jugar". En el caso del lateral derecho, "se ha hablado con su agente de su salida". Otros futbolistas dependen de la situación del mercado, aunque tienen papeletas para marcharse, como es el caso de Abel Gómez. "Tengo una gran relación con él, es buen profesional y buena persona. Tendrá difícil jugar aquí el resto de la temporada. Hay que ver qué idea tiene el jugador, pero es obvio que se le acabe buscando una salida".

El de Sergio Mantecón "es un caso especial" y el desenlace está por dilucidar. No juega en los últimos meses y se puede quedar o marcharse. "Esperaremos al mercado. Es un capitán ejemplar, ha dado mucho por el Cádiz. No he hablado con él". Sobre la posibilidad de que el medio cuelgue las botas y se incorpore al organigrama técnico del club, Cordero subraya que "a día de hoy no se ha hablado de eso".

Gorka Santamaría, cedido por el Athletic, es otro de los futbolistas que dispone de pocos minutos. A Cordero no le consta que su club de origen esté preocupado por ello, aunque señala que "es pronto" porque ni siquiera se ha abierto el mercado.

Dani Güiza tampoco juega de manera habitual. "No hemos hablado con él. Siempre está disponible. Entrena como nunca, transmite ilusión, es querido en el grupo y para mí es un jugador más de la plantilla".

Lo que sí tiene claro el director deportivo es que no hay idea de traspasar futbolistas de los considerados importantes. "He propuesto al club que no se vendan jugadores en enero, no hace falta vender ahora". El que más se revaloriza es Álvaro García, al que parece que le salen muchas novias. "Estamos muy tranquilos. En verano firmó cuatro años con el Cádiz y tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros en Segunda, 9 millones en Primera y 3 millones en Segunda B". Si alguien acude al club "escuchamos a todos pero la respuesta es que el Cádiz no vende, queremos acabar la temporada con los mejores jugadores".

Cordero reconoce que hay muchos clubes que siguen a Álvaro García y a otros jugadores del Cádiz, aunque puntualiza que "a día de hoy no hay oferta oficial por ninguno".

Para reforzar la plantilla "hay que esperar el desarrollo del mercado". Además de un mediapunta, el club busca un lateral derecho. Hay otras posiciones que puede pueden ser reforzadas a expensas de la evolución del mercado. De momento no hay nada cerrado. "Hasta el 2 de enero no abre el mercado. Hay tiempo de hablar sin prisas, no tenemos necesidad", indica el responsable deportivo antes de señalar que "no se contempla a día de hoy la salida de ninguno de los cuatro centrales. "Estamos contentos con ellos".

El que no cruzará el charco es el portero venezolano Alain Baroja, perteneciente al Cádiz -fichado en verano- pero cedido en el Institución Atlética Sud América de Uruguay. "A día de hoy no se contempla que venga. Hasta junio es nuestro". El que no volverá seguro es Xavi Carmona, quien ya se desvinculó del club.

El Cádiz buscará una solución en enero para el joven Alberto Quintana, cedido en el Cartagena (líder del grupo IV de Segunda B) con la posibilidad de recuperarlo a mitad de temporada si no juega al menos el 50% de los partidos. Como el medio juega poco, la entidad cadista baraja la opción de repescarlo para cederlo a otro equipo "en el que pueda tener más minutos. Estamos hablando de esa posibilidad", explica Cordero.

El director deportivo destaca el buen trabajo del entrenador, Álvaro Cervera. "Está haciendo una labor magnífica. Ha dado con la tecla, mantiene concentrados a los jugadores, que saben lo que tienen que hacer. El equipo está bien trabajado en lo táctico. Salvo en el partido de Vallecas, el Cádiz compite con cualquiera. Hace un trabajo sensacional. Tenemos una buena relación, trabajamos codo con codo y nos ayudamos".

¿Se le va a ofrecer la renovación a Cervera? Cordero echa la pelota hacia adelante pone la vista en el horizonte del epílogo del curso. "No me gusta abordar estos asuntos hasta final de temporada. Será entonces cuando nos sentemos las dos partes. Ahora debemos seguir como estamos, sin salirnos del guión de la salvación".

Hay jugadores que deben ir a más con el paso de la competición, como Gastón del Castillo. "Le está costando coger el ritmo. Ha tenido momentos fugaces de buen juego. Es una tema físico de la forma de jugar aquí". A Eddy Silvestre también le cuesta. "Es un buen profesional, es una persona entera que pasa una situación complicada nada alejada de lo que es fútbol. Será capaz de revertir la situación. Él ayuda a día a día, le falta hacer un buen partido completo".